Coronel Du Graty: el IPRODICH realizó un operativo integral en el CIC

La Municipalidad de Coronel Du Graty informó que este martes se llevó adelante un operativo del Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Chaco (IPRODICH) en las instalaciones del Centro Integrador Comunitario (CIC).

La actividad fue coordinada por la Secretaría del CIC y tuvo como objetivo brindar asesoramiento, orientación y realizar un relevamiento integral de las necesidades de las personas con discapacidad en la localidad.

Durante la jornada, vecinos y vecinas pudieron acercarse para recibir información sobre distintos programas y beneficios disponibles, así como iniciar gestiones relacionadas con certificados, pensiones y trámites vinculados a la accesibilidad e inclusión.

Desde el municipio destacaron la importancia de este tipo de iniciativas que permiten descentralizar la atención y acercar el Estado a la comunidad, especialmente a sectores que muchas veces encuentran dificultades para trasladarse a otras ciudades.

El operativo se enmarca en una serie de acciones conjuntas que el IPRODICH viene desarrollando en distintas localidades del interior chaqueño, con el propósito de garantizar derechos y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias.

