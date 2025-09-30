Suspendieron las clases en Tres Isletas: cayeron 260 milímetros de lluvia

182879w850h495c.jpg

En el último día de septiembre, un fuerte temporal afectó a la localidad de Tres Isletas, ya que se registraron 260 milímetros de agua caída hasta el mediodía en la localidad.

Dicha situación generó caída de postes, árboles y granizo; cortes de energía eléctrica; anegación de calles; viviendas inundadas, entre otros daños.

Temporal en Tres Isletas.

Además, el Ministerio de Educación del Chaco, a través de la Disposición N° 646/2025, decidió suspender las clases presenciales en las escuelas de la zona, en todos los niveles y modalidades.

Asimismo, se definió que dos de ellas (la EET N° 20 y la EEP N° 122) sean utilizadas como centros para recibir a personas evacuadas.

Más Noticias

WhatsApp Image 2025-09-30 at 11.58.43

Primer Encuentro Provincial De Escuelas Alfa En Red Para Fortalecer La Alfabetización En 345 Escuelas Primarias

91231858-acb4-4641-88fa-345a8ee7a88d

Tras La Lluvia, Apa Garantiza El Control De Lagunas Y Canales En La Zona Metropolitana

156212w850h480c.jpg

Chaco, bajo alerta amarillo por tormentas fuertes

Te pueden interesar

182879w850h495c.jpg

Suspendieron las clases en Tres Isletas: cayeron 260 milímetros de lluvia

WhatsApp Image 2025-09-30 at 11.58.43

Primer Encuentro Provincial De Escuelas Alfa En Red Para Fortalecer La Alfabetización En 345 Escuelas Primarias

WhatsApp Image 2025-09-30 at 10.23.50

Energía Para Más Familias De El Impenetrable: El Gobierno Provincial Concretó Una Obra Clave En Miraflores

prensa 2

Experiencia Cerati llega por primera vez a Corrientes y Resistencia

557085600_1125066589727109_5625890083371970894_n

Margarita Belén: capacitación ciudadana sobre la Boleta Única de Papel de cara a las elecciones nacionales