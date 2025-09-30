Suspendieron las clases en Tres Isletas: cayeron 260 milímetros de lluvia

En el último día de septiembre, un fuerte temporal afectó a la localidad de Tres Isletas, ya que se registraron 260 milímetros de agua caída hasta el mediodía en la localidad.

Dicha situación generó caída de postes, árboles y granizo; cortes de energía eléctrica; anegación de calles; viviendas inundadas, entre otros daños.

Temporal en Tres Isletas.

Además, el Ministerio de Educación del Chaco, a través de la Disposición N° 646/2025, decidió suspender las clases presenciales en las escuelas de la zona, en todos los niveles y modalidades.

Asimismo, se definió que dos de ellas (la EET N° 20 y la EEP N° 122) sean utilizadas como centros para recibir a personas evacuadas.