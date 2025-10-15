La Escondida celebró el aniversario del Jardín de Infantes N°14 Juana de Ibarbourou

La Municipalidad de La Escondida acompañó la celebración por un nuevo aniversario del Jardín de Infantes N°14 “Juana de Ibarbourou”, una institución emblemática que forma parte de la historia educativa y comunitaria de la localidad.

En el marco del festejo, representantes del municipio se acercaron con un obsequio para los niños y niñas, quienes disfrutaron de una jornada llena de alegría, juegos y sorpresas.

“Celebramos la historia del jardín, su compromiso con la educación y el cariño que cada docente pone en cada jornada. Gracias por ser parte viva de nuestra comunidad”, expresaron desde la gestión encabezada por el intendente Alfredo Caballero.

El municipio reafirmó así su acompañamiento permanente a las instituciones educativas locales, destacando el rol fundamental de los docentes en la formación y el desarrollo de las nuevas generaciones.

    

