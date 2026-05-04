El peronismo ante el espejo: debate, tensiones y reconfiguración política

El plenario realizado en Parque Norte de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la consigna “Primero las ideas” no solo dejó señales hacia el escenario nacional, sino que también tuvo un fuerte eco en las provincias, donde el peronismo atraviesa sus propias tensiones y procesos de redefinición. En ese marco, la participación de dirigentes chaqueños expuso con claridad que el debate interno también atraviesa al territorio, con matices propios y lecturas diversas.

Impulsado por referentes como Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Emir Félix, el encuentro buscó abrir una discusión programática en torno a la producción, el trabajo y el federalismo, en un contexto político dominado por la gestión de Javier Milei. Sin embargo, más allá de los conceptos generales, en provincias como el Chaco la discusión adquiere un carácter más concreto, vinculado a la gestión cotidiana y a las consecuencias directas de las políticas económicas.

La presencia de dirigentes chaqueños, entre ellos la diputada Magda Ayala, «Lela» Insaurralde, Gladys Gonzalez, los intendentes Jose Carbajal , Marcelo «Colo» González y otros dirigentes del interior, dejó en evidencia que el peronismo provincial no es ajeno a este proceso de búsqueda de identidad. Por el contrario, se encuentra atravesado por debates similares: cómo posicionarse frente al nuevo escenario nacional, qué discurso construir y, sobre todo, cómo responder a una realidad económica que golpea con fuerza a los municipios.

En este punto, uno de los ejes más sensibles es el giro discursivo en torno al equilibrio fiscal y el superávit. La reivindicación de un modelo de orden macroeconómico que contrasta con posicionamientos sostenidos en años recientes, lo que genera ruido hacia adentro del espacio. En el Chaco, donde muchos intendentes debieron atravesar dificultades financieras, atraso en pagos y fuertes restricciones presupuestarias, este cambio de enfoque no pasa desapercibido.

De hecho, voces críticas dentro del propio peronismo chaqueño comenzaron a manifestarse, cuestionando lo que consideran contradicciones entre el discurso actual y las políticas defendidas hasta hace poco tiempo. La discusión sobre retenciones al campo, gasto público o equilibrio fiscal no es abstracta: tiene impacto directo en las economías regionales y en la capacidad de gestión de los gobiernos locales.

A su vez, la figura de Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo un punto de referencia ineludible, aunque ya no ordena de manera automática al conjunto del espacio. En el Chaco, como en otras provincias, su liderazgo no siempre convive con la emergencia de nuevos actores y con la necesidad de construir una propuesta que logre sintetizar posiciones sin profundizar divisiones.

El planteo de un peronismo más “federal” también interpela directamente a la dirigencia chaqueña. Históricamente, uno de los reclamos del interior ha sido la centralidad de las decisiones en Buenos Aires. Sin embargo, el desafío ahora es traducir esa consigna en una verdadera representación de las problemáticas locales: producción, empleo, infraestructura y desarrollo.

El plenario, en ese sentido, puede leerse como una señal de apertura, pero todavía lejana de una síntesis política. En el Chaco, donde el peronismo mantiene una fuerte presencia territorial pero enfrenta un escenario cada vez más competitivo, la necesidad de claridad estratégica es urgente.

La reconfiguración del espacio no será sencilla. Implicará revisar errores, redefinir prioridades y, sobre todo, reconstruir confianza en la sociedad. Mientras tanto, los movimientos internos, las nuevas alianzas y las tensiones seguirán marcando el pulso de un proceso que recién comienza.

En definitiva, lo ocurrido en Parque Norte no es un hecho aislado, sino el reflejo de una discusión más profunda que también se da en el territorio chaqueño. Allí, entre la gestión diaria y la necesidad de proyectar futuro, el peronismo busca reencontrarse con su identidad en un contexto que exige algo más que consignas: exige respuestas concretas y coherencia política con su pasado mirando al futuro.