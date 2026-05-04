Surubí en Goya: el equipo “María del Rosario” ganó el Mundial y un pescador local logró la pieza mayor de 119 cm

Este domingo 3 de mayo se conocieron los resultados oficiales del tradicional concurso, que volvió a posicionarse como uno de los eventos de pesca deportiva más importantes del país.

1° Puesto: El equipo 720 «María del Rosario», de la peña «El Carayá», se posicionó en lo más alto con 42,40 puntos y 3 piezas capturadas. El conjunto foráneo estuvo integrado por Silvio Miguel Visderpon y Bruno Federico Undebate. 2° Puesto: El equipo 1202 «Isabella», representante de la barra «Los Cumpas», obtuvo el segundo lugar con 41,90 puntos y 3 piezas. El trío fue conformado por Emmanuel Romero, Ariel Leiva y Rodrigo Cettour. 3° Puesto: El equipo local 822 «Maratti II», de la barra «Surubí Borrego», completó el podio con 39,50 puntos. Sus integrantes, Fernando Cuevas y Martiniano Cuevas Monferrer, lograron este puesto con solo 2 piezas, destacándose por el importante tamaño de sus capturas.

Guillermo Scheller y el gigante de 119 centímetros

En la categoría de pieza mayor, el gran protagonista fue el pescador local Guillermo Federico Scheller, quien logró fiscalizar un surubí de 119 centímetros en la zona 11. La captura le otorgó 26,90 puntos y lo consolidó como líder absoluto del ranking individual de esta edición.

La competencia se desarrolló bajo condiciones exigentes debido al bajo nivel del río, lo que obligó a extremar precauciones en la navegación. Un importante operativo de seguridad encabezado por Prefectura Naval Argentina acompañó la largada y el desarrollo del certamen, garantizando la integridad de los participantes.

Como cada año, el evento mantuvo su compromiso ambiental con la modalidad de pesca con devolución, asegurando la preservación de la especie. El cierre tendrá lugar con la tradicional Cena de los Pescadores, donde se realizará la entrega de premios y se celebrará una nueva edición del llamado “Mundial de Pesca”.