Alemania comprará 2 millones de toneladas anuales de gas a un país de Sudamérica por primera vez en la historia: exportación será hasta 2035

Alemania estableció una alianza estratégica con un socio sudamericano para la provisión anual de 2 millones de toneladas de gas natural licuado (GNL). La entidad estatal Securing Energy for Europe y el consorcio Southern Energy S.A. formalizaron este nexo comercial que entrará en vigor a finales de 2027. De acuerdo con Deutsche Welle, el convenio tendrá una validez de ocho años y constituye el vínculo inicial de largo plazo con un proveedor de dicha región.

Esta carga representa 9 millones de metros cúbicos cada jornada y proyecta ganancias por encima de los US$7.000 millones según los valores del mercado. «Esto es un hito histórico«, destacó el experto Carl Moses a DW, debido a que el pacto garantiza estabilidad para la manufactura europea. La operación fortalece la credibilidad internacional sobre la competencia extractiva del territorio exportador y amplía las fuentes de combustible germánicas frente a la demanda global.

Argentina exportará los productos de Vaca Muerta hacia el mercado alemán a partir del 2027. Esa formación geológica posee una de las reservas de gas no convencional más extensas del mundo, lo cual otorga al país austral un rol protagónico en la seguridad energética global.

El plan logístico contempla un ducto de 500 kilómetros desde Neuquén hasta el litoral de Río Negro. En dicha zona operarán naves de licuefacción flotante con una producción inicial de 6 millones de toneladas anuales. El mandatario Alberto Weretilneck confirmó que ‘el GNL que saldrá desde nuestra costa ya tiene contrato con Europa’, lo cual asegura la viabilidad comercial del trayecto marítimo.

Un grupo integrado por YPF, Pan American Energy y Pampa Energía lidera la iniciativa junto a socios externos. Los portavoces del consorcio buscan ‘monetizar los vastos recursos de gas’ para obtener moneda extranjera estable. Esa estrategia pretende transformar el panorama económico nacional mediante la consolidación del sector hidrocarburífero en el escenario internacional.

¿Por qué Alemania busca gas en Argentina?

La compañía estatal SEFE suscribió un convenio estratégico con el objetivo de «fortalecer la seguridad energética de Europa» y ampliar su cartera de proveedores en Sudamérica. Esta medida responde al déficit generado por la invasión a Ucrania, hecho que obliga a Berlín a buscar alternativas tras la ruptura de lazos con la rusa Gazprom según detalla DW.

El consultor Carl Moses calificó esta alianza con Buenos Aires como «otro paso en la estrategia de Alemania de diversificar sus mercados». La nación germana busca mitigar su vulnerabilidad ante futuras crisis geopolíticas mediante el acceso a nuevos yacimientos internacionales fuera de su área de influencia tradicional.

Argentina surge como una opción atractiva debido a sus vastas reservas de hidrocarburos no convencionales. El diario El País señala que los planes de infraestructura permitirán envíos marítimos de GNL a partir de 2027, posicionando a la región como un pilar clave para el abastecimiento germano.

¿Hacia qué destinos planea Argentina enviar su producción energética?

Buenos Aires comercializa su recurso mediante gasoductos hacia naciones limítrofes como Chile y Brasil. Informes sectoriales destacan que el combustible de Vaca Muerta ya fluye por ductos bolivianos para Matrix Energía y Petrobras, mientras Pampa Energía sostiene despachos firmes al Biobío a través del Gasoducto del Pacífico.

Además de Alemania, la meta nacional contempla el envío de GNL por vía marítima para alcanzar mercados remotos como Perú, Ecuador, Japón, Corea del Sur e India. Voceros del proyecto ‘Argentina LNG’ señalaron que la estrategia busca ‘posicionar al país como uno de los principales exportadores de gas del mundo hacia la próxima década’, en un escenario de demanda global en ascenso.

¿Es Omán la solución definitiva ante la parálisis energética alemana?

Berlín inicia la recepción de gas natural licuado (GNL) omaní mediante un acuerdo cuatrienal con la firma SEFE para contrarrestar el desabastecimiento provocado por el conflicto en el Golfo Pérsico. Esta estrategia busca suplir la ausencia de cargamentos de Catar, cuyo suministro colapsó tras el bloqueo del estrecho de Ormuz y los daños en la infraestructura de Ras Laffan. Pese a la cercanía geográfica con las zonas de combate, la entidad estatal de Mascate asegura que el flujo permanece intacto. No obstante, las reservas germanas se sitúan en un crítico 22%, lo que incrementa la vulnerabilidad ante la inestabilidad de las rutas marítimas actuales.

La ministra de Economía, Katherina Reiche, intentó calmar los mercados con una postura optimista sobre la resiliencia del sistema nacional. Según la funcionaria, el país no obtiene «ningunas cantidades significativas» de combustible de dicha región, ya que el 90% del recurso llega por tuberías desde Noruega, Países Bajos y Bélgica. Sin embargo, el panorama global resulta desalentador para otros socios comerciales tras las palabras de Saad al Kaabi, consejero delegado de QatarEnergy, quien advirtió que «las reparaciones llevarán entre tres y cinco años».