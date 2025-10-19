El papa León XIV expresó que planea visitar Argentina y Uruguay
Según el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, el papa León XIV le comentó que tiene la intención de visitar la Argentina y Uruguay en 2026
El presidente uruguayo, Yamandú Orsiviajó, al Vaticano donde tuvo un encuentro con el papa León XIV. De esa reunión surgió la versión que el sumo pontífice tiene las intenciones de viajar hacia América del Sur en 2026, específicamente a Argentina y a Uruguay.
«La intención la tiene. Me quedó claro que el año próximo piensa empezar con ese peregrinar que tienen los papas, no todos, pero sí los últimos», reveló el mandatario uruguayo a la prensa tras un encuentro que mantuvo con el Papa en el Vaticano.
Según contó, el sumo pontífice deslizó la posibilidad de realizar el viaje que a Francisco le quedó pendiente.
El papa León XIV quiere hacer el viaje que Francisco no hizo
«Su antecesor se quedó con aquella aspiración de ir al Río de la Plata, en Argentina, y no se pudo concretar. Él quizá vaya al Río de la Plata, a Buenos Aires, y le gustaría ir a Uruguay«, advirtió.
En ese sentido, remarcó que a León y los otros papas «no les queda otra opción» que visitar estos países porque «la gente los espera«.
«En Uruguay hace tiempo que estamos esperando, teníamos mucha expectativa con Francisco, porque era de ahí de Buenos Aires, y no se dio. Pero el papa León XIV manifiesta toda su intención, veremos. Tiene todo un mundo para recorrer también», expresó el presidente uruguayo, Yamandú Orsi.