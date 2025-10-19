El papa León XIV expresó que planea visitar Argentina y Uruguay

El papa León XIV quiere hacer el viaje que Francisco no hizo

«Su antecesor se quedó con aquella aspiración de ir al Río de la Plata, en Argentina, y no se pudo concretar. Él quizá vaya al Río de la Plata, a Buenos Aires, y le gustaría ir a Uruguay«, advirtió.

En ese sentido, remarcó que a León y los otros papas «no les queda otra opción» que visitar estos países porque «la gente los espera«.

«En Uruguay hace tiempo que estamos esperando, teníamos mucha expectativa con Francisco, porque era de ahí de Buenos Aires, y no se dio. Pero el papa León XIV manifiesta toda su intención, veremos. Tiene todo un mundo para recorrer también», expresó el presidente uruguayo, Yamandú Orsi.