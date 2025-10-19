Este Lunes y Martes: Operatorio en Territorio, en Villa Rio Bermejito
Este lunes y martes, en el playón municipal, de 8 a 12:30 hs, se llevará a cabo un operativo integral de asesoramiento y atención para vecinos de Villa Río Bermejito.
Durante las jornadas, equipos de ANSES, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el INAI brindarán información y asistencia sobre todas las prestaciones y servicios disponibles.
Los Trámites y consultas que podrán realizarse:
-Asignación Universal por Hijo (AUH)
-Asignación por Embarazo
-Nacimiento y Prenatal
-SUAF
-Ayuda Escolar
-Atención a beneficiarios de ANDIS y
-muchas otras gestiones sociales.
Este operativo tiene como objetivo acercar el Estado a la comunidad, facilitando el acceso a derechos y garantizando una atención directa, sin necesidad de trasladarse a otras localidades.