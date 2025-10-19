Este Lunes y Martes: Operatorio en Territorio, en Villa Rio Bermejito

WhatsApp Image 2025-10-19 at 15.22.04

Este lunes y martes, en el playón municipal, de 8 a 12:30 hs, se llevará a cabo un operativo integral de asesoramiento y atención para vecinos de Villa Río Bermejito.

Durante las jornadas, equipos de ANSES, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el INAI brindarán información y asistencia sobre todas las prestaciones y servicios disponibles.
Los Trámites y consultas que podrán realizarse:

-Asignación Universal por Hijo (AUH)
-Asignación por Embarazo
-Nacimiento y Prenatal
-SUAF
-Ayuda Escolar
-Atención a beneficiarios de ANDIS y
-muchas otras gestiones sociales.
Este operativo tiene como objetivo acercar el Estado a la comunidad, facilitando el acceso a derechos y garantizando una atención directa, sin necesidad de trasladarse a otras localidades.

Más Noticias

183601w850h585c.jpg

Entregaron un vehículo para fortalecer la producción apícola en El Impenetrable

183598w850h567c.jpg

La Lista 503 en Concepción del Bermejo: «El Chaco puede y no vamos a bajar los brazos»

560551203_122247371612167730_8800833320025261145_n

Colonia Popular avanza con la obra de iluminación sobre la ex Ruta 16 en Puerto Bastiani

Te pueden interesar

vaticano-papa-leonjpg.jpg

El papa León XIV expresó que planea visitar Argentina y Uruguay

WhatsApp Image 2025-10-19 at 15.22.04

Este Lunes y Martes: Operatorio en Territorio, en Villa Rio Bermejito

WhatsApp Image 2025-10-19 at 15.22.03 (2)

El gobernador Zdero acompañó el 108º aniversario de La Verde e inaguró la Repavimentación de la Avenida Principal

183604w850h478c.jpg

Israel atacó el sur de Gaza y peligra el acuerdo de paz

183607w850h478c.jpg

Rescataron a un mono que sufrió una descarga eléctrica