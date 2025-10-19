El país con la flota pesquera más grande del planeta Tierra, supera imponentes barcos de China

Aunque hay muchísimos barcos, su capacidad de pesca individual es limitada y no alcanzan grandes distancias. Esta flota refleja la vida diaria de millones de pescadores, la economía interna del país y cómo Indonesia depende de su extensa costa y de sus mares ricos en recursos para sostener su alimentación y comercio local.

La imponente flota pesquera de China

China tiene menos embarcaciones pequeñas que Indonesia, pero su flota industrial es mucho más potente. Sus barcos de gran capacidad operan en aguas distantes y representan cerca del 44% de la pesca visible mundial, proyectando su influencia a nivel global. Mientras Indonesia domina en cantidad de barcos y pesca local, China sobresale por tecnología, alcance y volumen de captura.

En pocas palabras, Indonesia gana en número de embarcaciones, pero China domina en capacidad y presencia internacional. Esta comparación muestra dos modelos de flota: uno centrado en la comunidad y otro en la proyección global, cada uno adaptado a su realidad geográfica y económica.