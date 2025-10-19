Ni banana ni mandarina: la fruta de primavera que es ideal para ahuyentar cucarachas de casa

El olor intenso del limón irrita los receptores olfativos de las cucarachas, haciendo que eviten cualquier zona donde lo detecten. Además, ayuda a mantener las superficies limpias y libres de bacterias.

Tal es la fama del limón para ahuyentar cucarachas en casa, que lo cierto es que puede ser utilizado de múltiples formas. La más sencilla es la que indica que debes colocar rodajas de la fruta en puntos estratégicos de casa, como detrás de los electrodomésticos y debajo de algunos muebles.

También puedes usar aceite esencial de limón diluido en agua para limpiar las superficies de la cocina. Así, no solo mantienes el lugar limpio y desinfectado, sino que además dejas un aroma cítrico que repele a las cucarachas.

Por último, y no menos importante, otra de las opciones es la de preparar una pasta con cáscaras de limón y agua. De la misma manera, esta preparación puede ser utilizada en grietas, aberturas o alrededor de cables y caños.

Si con el uso del limón el problema no desaparece, lo mejor será que te contactes con un exterminador profesional para que las cucarachas de tu casa desaparezcan.

Cómo prevenir cucarachas en casa

Para evitar cucarachas en casa, mantén la limpieza, sella grietas y agujeros, guarda los alimentos en recipientes herméticos, saca la basura regularmente y repara fugas de agua. Lo mencionado suele ser el atractivo principal de estos insectos.

La eliminación de plagas es importante, ya que no eliminar las cucarachas en casa provoca riesgos para la salud. Las mismas pueden transmitir bacterias peligrosas como E. coli y Salmonella, y causar o empeorar alergias y asma.