El operativo “Ver para Ser Libres” llegó a Presidencia Roca: niños recibieron atención oftalmológica y anteojos gratuitos

El programa provincial, articulado entre el Gobierno del Chaco y la Municipalidad de Roca, permitió garantizar el acceso a la salud visual y la igualdad de oportunidades para estudiantes de la E.E.P. N°38.

La comunidad de Presidencia Roca vivió una jornada muy especial con la llegada del operativo “Ver para Ser Libres”, una iniciativa impulsada por el Gobierno del Chaco a través del Ministerio de Capital Humano, que brinda controles oftalmológicos y anteojos gratuitos a niños y niñas en edad escolar.

La actividad se desarrolló en la Escuela de Educación Primaria N° 38, donde profesionales de la salud realizaron evaluaciones visuales a los alumnos, con el objetivo de detectar a tiempo problemas de visión y facilitar su corrección mediante la entrega gratuita de lentes recetados.

El intendente Gustavo Martínez destacó el trabajo conjunto entre las distintas áreas del Gobierno Provincial y la Municipalidad de Presidencia Roca, que permitió concretar la llegada del programa a la localidad.

“Después de mucho trabajo, gestiones y coordinación, logramos que este operativo llegue a nuestros niños. Es un paso fundamental para garantizar su derecho a una mejor salud visual y a aprender en igualdad de condiciones”, expresó Martínez, quien agradeció especialmente al Ministerio de Capital Humano y a los equipos técnicos que participaron de la jornada.

El programa “Ver para Ser Libres” forma parte de las políticas públicas que promueven la inclusión y el acceso a la salud en toda la provincia, priorizando el bienestar y el desarrollo integral de los más pequeños.

Con esta acción, Presidencia Roca reafirma su compromiso con la educación, la salud y la igualdad de oportunidades, trabajando de manera articulada con el Gobierno del Chaco en beneficio de toda la comunidad.