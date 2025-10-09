Colonia Benítez cerró con éxito el primer ciclo de capacitaciones para emprendedores

El municipio y el INTA articularon una serie de encuentros destinados a brindar herramientas prácticas para fortalecer los proyectos productivos locales y promover el desarrollo económico de la comunidad.

La Municipalidad de Colonia Benítez, en conjunto con el INTA local, llevó adelante el cierre del 1° Ciclo de Capacitaciones para Emprendedores, una iniciativa que convocó a vecinos y emprendedores de la localidad interesados en mejorar la gestión, producción y comercialización de sus proyectos.

Durante los encuentros, se abordaron temáticas vinculadas al manejo de recursos, estrategias de venta, agregado de valor, innovación y sostenibilidad, con el propósito de ofrecer herramientas concretas para potenciar los emprendimientos locales y generar nuevas oportunidades de empleo.

Desde el municipio destacaron que esta articulación con el INTA forma parte de una política sostenida de apoyo al desarrollo económico y productivo, buscando fortalecer las capacidades de los emprendedores y consolidar un tejido social más activo y autónomo.

“Esta experiencia demuestra el compromiso conjunto entre las instituciones para acompañar a quienes apuestan por el trabajo y la producción local”, señalaron desde la comuna, al tiempo que anticiparon nuevas ediciones de capacitación para el próximo año.

Con esta iniciativa, Colonia Benítez reafirma su compromiso con el crecimiento sustentable, la inclusión laboral y el fortalecimiento del emprendedurismo, pilares fundamentales para el desarrollo de la comunidad.

