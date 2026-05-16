El Municipio de Sáenz Peña recibió el primer pago del acuerdo con la Bolsa de Comercio

La Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña recibió este viernes el primer pago correspondiente al acuerdo celebrado con la Bolsa de Comercio del Chaco, aprobado en el mes de abril.

Según se informó oficialmente, el mismo consiste en un plan de cobro y regularización de la totalidad del capital del Municipio, más una tasa de interés equivalente a la de un plazo fijo del Banco Nación.

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Con este primer desembolso de $50.000.000 quedó formalmente iniciado el esquema de pagos establecido en el acuerdo, que permitirá recuperar íntegramente y con intereses los recursos municipales, señalaron desde la comuna termal.

Asimismo, destacaron que «este avance refleja el compromiso con la transparencia y la responsabilidad administrativa en el manejo de los recursos públicos».

«Tal como quedó establecido en el mes de abril, desde el Ejecutivo, se elevará al Concejo Deliberante el informe correspondiente a la primera transferencia recibida», remarcaron.