Hallan 300 kilos de placas de cementerio ocultas en una camioneta

202350w850h478c.jpg

Un control vehicular realizado este viernes, en General San Martín, terminó con el secuestro de una camioneta que transportaba cientos de placas de cementerio presuntamente robadas.

El procedimiento se llevó a cabo al mediodía, en el Puesto Caminero Puente Libertad, sobre la Ruta Provincial N° 90, donde efectivos de la Patrulla Vial interceptaron el vehículo para una inspección de rutina.

Durante la revisión, los uniformados descubrieron varias bolsas de arpillera y tela vegetal ocultas en la caja de la camioneta. En su interior encontraron aproximadamente 300 kilos de placas identificatorias de bronce y cobre, elementos que serían provenientes de cementerios.

Ante el hallazgo, se dio intervención a la Fiscalía de Investigación Penal en turno, que ordenó el secuestro de todas las piezas encontradas, además de la camioneta y la conducción de sus ocupantes para avanzar con la investigación judicial.

Fuentes policiales indicaron además que existen varias denuncias por robo de placas en cementerios de la región, por lo que ahora se busca determinar si el cargamento secuestrado está vinculado con esos hechos.

Internacionales

WhatsApp Image 2026-05-15 at 14.50.01

Juan Cruz Godoy fue designado vicepresidente de la Comisión de Población y Desarrollo Humano del Senado

ComplejoCultural-GuidoMiranda2024

“Soy El Guido”: un homenaje musical y artístico a Guido Miranda en la víspera del 25 de Mayo

lentes

Destacan el alcance del programa de salud visual para niños y adolescentes