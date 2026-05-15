Hallan 300 kilos de placas de cementerio ocultas en una camioneta

Un control vehicular realizado este viernes, en General San Martín, terminó con el secuestro de una camioneta que transportaba cientos de placas de cementerio presuntamente robadas.

El procedimiento se llevó a cabo al mediodía, en el Puesto Caminero Puente Libertad, sobre la Ruta Provincial N° 90, donde efectivos de la Patrulla Vial interceptaron el vehículo para una inspección de rutina.

Durante la revisión, los uniformados descubrieron varias bolsas de arpillera y tela vegetal ocultas en la caja de la camioneta. En su interior encontraron aproximadamente 300 kilos de placas identificatorias de bronce y cobre, elementos que serían provenientes de cementerios.

Ante el hallazgo, se dio intervención a la Fiscalía de Investigación Penal en turno, que ordenó el secuestro de todas las piezas encontradas, además de la camioneta y la conducción de sus ocupantes para avanzar con la investigación judicial.

Fuentes policiales indicaron además que existen varias denuncias por robo de placas en cementerios de la región, por lo que ahora se busca determinar si el cargamento secuestrado está vinculado con esos hechos.