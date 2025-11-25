El Museo del Hombre invita a un taller para confeccionar indumentaria en honor a San Baltasar

El Museo Hombre Chaqueño (Juan B. Justo 280), dependiente del Instituto de Cultura del Chaco, este jueves 27 de noviembre, a las 18, realizará un taller colaborativo y cultural dedicado a la creación y preparación de indumentaria para la figura festiva del Cambarangá, en el marco de las celebraciones en honor al Santo Rey Baltasar.

Por este motivo, expresaron desde la organización que invitan a toda la comunidad “a compartir este espacio de reivindicación de nuestras ancestralidades y de la identidad afrodescendiente a través de la elaboración de piezas coloridas, picarescas y llenas del espíritu cambarangá que nos caracteriza”.

La propuesta será en el marco del 35° aniversario del Museo. La entrada es libre y gratuita.