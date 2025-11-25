Hoja de guayaba: para qué sirve, 12 beneficios y cómo preparar el té

Las hojas de guayaba provienen de una planta medicinal conocida como guayabo, cuyo nombre científico es Psidium guajava, estando indicadas para el tratamiento de la diarrea, la diabetes y el colesterol alto o para el alivio del dolor, pues posee propiedades antiespasmódicas, antiinflamatorias y antioxidantes, entre muchas otras.

Esta planta es muy conocida por su fruto, la guayaba; sin embargo, sus hojas poseen propiedades medicinales, pudiendo ser utilizadas para la preparación de tés, compresas, baños de asiento o tintura, por ejemplo. Conozca los beneficios de la guayaba.

Este contenido tiene fines informativos y no reemplaza la orientación médica. No interrumpa ningún tratamiento sin la debida asesoría.

Para qué sirve y beneficios

Las hojas de guayaba aportan diversos beneficios, sirviendo para:

1. Combatir la diarrea

Las hojas de guayaba poseen propiedades antidiarreicas y antiespasmódicas debido a la presencia de quercetina en su composición, la cual ayuda a relajar la musculatura intestinal y a evitar contracciones, combatiendo la diarrea.

De esta forma, el té hojas de guayaba puede ser utilizado para combatir la diarrea causada por gastroenteritis o disentería, por ejemplo.

2. Controlar la diabetes

Los polisacáridos y los flavonoides, como la guaijaverina y la avicularina, presentes en las hojas de guayaba, poseen actividad antidiabética que ayuda a reducir los niveles de azúcar en la sangre y a controlar la diabetes.

Esto debido a que estas sustancias inhiben la actividad de la alfa-amilasa y la alfa-glucosidasa, reduciendo la absorción de carbohidratos de la alimentación por el intestino, además de mejorar la función de las células beta de los islotes pancreáticos.

Es importante mencionar, que el uso de hoja de guayaba para la diabetes no sustituye el tratamiento indicado por el médico, pudiendo tan solo complementarlo y siempre bajo el conocimiento de su médico tratante.

3. Bajar el colesterol «malo»

Las hojas de guayaba son ricas en flavonoides, como quercetina, guaijaverina, avicularina, miricetina y kaempferol, por ejemplo, que poseen propiedades hipolipemiantes, es decir, que ayudan a bajar los niveles de colesterol «malo» (LDL) y de triglicéridos.

Sin embargo, es importante resaltar que el uso de hojas de guayaba no sustituye los cambios en la dieta, la práctica de ejercicio y los medicamentos para el colesterol indicados por el cardiólogo. Vea otros remedios caseros para bajar el colesterol.

4. Prevenir enfermedades cardiovasculares

Por ayudar a bajar el colesterol «malo» y los triglicéridos, las hojas de guayaba pueden favorecer la prevención de enfermedades cardiovasculares, como aterosclerosis, infarto o ACV, por ejemplo.

Asimismo, por contribuir en el control de los niveles de azúcar en la sangre, las hojas de guayaba pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares asociadas a la diabetes.

5. Evitar la acumulación de grasa en el hígado

Las hojas de guayaba ayudan a evitar la acumulación de grasa en el hígado y el desarrollo de hígado graso, principalmente debido a los flavonoides presentes en su composición, los cuales favorecen la reducción de la resistencia hepática a la insulina y de los niveles de enzimas hepáticas, como ALT y AST.

Además, esta planta puede ayudar a bajar el colesterol «malo» (LDL), lo que reduce el riesgo de desarrollo de hígado graso.

6. Contribuir a la pérdida de peso

La hoja de guayaba pose propiedades antiobesidad, principalmente por ayudar a reducir la absorción de azúcares por el intestino y a controlar los niveles de azúcar en la sangre, lo que puede favorecer la pérdida de peso.

Asimismo, esta planta ayuda al control de la diabetes y a la disminución de los niveles de colesterol «malo» y triglicéridos, lo que previene la diabetes y los altos niveles de colesterol en personas con sobrepeso y obesidad.

De esta manera, la hoja de guayaba puede ser empleada junto con una dieta balanceada, saludable y variada y la práctica de ejercicio para perder peso. Vea cómo debe ser una dieta balanceada.

7. Combatir infecciones

Las hojas de guayaba poseen propiedades antibacterianas que pueden favorecer el combate de infecciones, especialmente en heridas o úlceras en la piel, ayudando en la cicatrización, o en infecciones vaginales.

Además, la hoja de guayaba puede ayudar a combatir infecciones en la boca y en las encías, y contribuir al tratamiento de aftas, úlceras bucales, gingivitis y candidiasis oral.

8. Aliviar el dolor

La hoja de guayaba cuenta con propiedades analgésicas y antiinflamatorias que favorecen el alivio de diversos dolores, como espasmos intestinales, dolor de estómago, cólicos menstruales, dolor de garganta o dolor de dientes, por ejemplo.

9. Fortalecer el sistema inmunitario

Por ser ricas en antioxidantes, las hojas de guayaba son capaces de reducir los daños de los radicales libres en el organismo, lo que favorece la mejora de la función de las células de defensa del cuerpo y fortalece el sistema inmunitario.

10. Combatir la inflamación

La hoja de guayaba posee propiedades antiinflamatorias, las cuales ayudan a combatir la inflamación de la piel causada por heridas, picadas de insecto o acné, por ejemplo.

11. Contribuir al combate del cáncer

Las hojas de guayabera son ricas en triterpenoides, sesquiterpenos, taninos, aceites volátiles, flavonoides, glucósidos de benzofenona y quinonas, por lo que posee propiedades antioxidantes, antiproliferativas y antitumorales.

Estudios llevados a cabo en laboratorio con células de cáncer de mama, cuello de útero, nasofaringe, próstata y colorrectal mostraron que las sustancias de las hojas de guayaba pueden favorecer la disminución de la proliferación o el aumento de la muerte de células de estos tipos de cáncer.

No obstante, aún son necesarios estudios en humanos que comprueben este beneficio. Conozca una lista de alimentos que ayudan a prevenir el cáncer.

12. Combatir la caída del cabello

Las hojas de guayaba también pueden favorecer el combate de la caída de cabello, pues son ricas en vitaminas A, B y C, por lo que poseen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, las cuales evitan la caída del cabello y promueven su crecimiento, pudiendo ser utilizadas para ayudar en el tratamiento de la alopecia androgénica, por ejemplo.

Propiedades de la hoja de guayaba

Las hojas de guayaba poseen propiedades antiespasmódicas, antiinflamatorias, antioxidantes, antidiabéticas, hipolipemiantes, cardioprotectoras, antiobesidad, anticancerígenas, inmunoestimulantes, analgésicas, antibacterianas, antidiarreicas y hepatoprotectoras.

Estas propiedades de deben a que estas hojas poseen diversos compuestos bioactivos, como las quercetinas, flavonoides, taninos, polisacáridos y vitaminas A,B y C.

Cómo usar

Las hojas frescas de guayaba, así como el tallo de la corteza de guayabo, pueden utilizarse para la preparación de té, tintura, aceite esencial, compresas y baños de asiento.

1. Té de hojas de guayaba

El té de hojas de guayaba debe ser preparado utilizando las hojas frescas de esta planta medicinal.

Ingredientes:

1 cucharada de hojas frescas o secas de guayaba;

1/2 litro de agua.

Modo de preparación:

En una olla, llevar el agua a ebullición, apagar el fuego y adicionar las hojas de guayaba. Tapar la olla y dejar reposar de 5 a 10 minutos. Cuando esté tibio, colar y beber de 2 a 3 veces al día.

Este té puede incluso ser utilizado para hacer buches, para tratar infecciones en la boca o encías, como la candidiasis oral, úlceras bucales o gingivitis, por ejemplo. En estos casos, se deben hacer los buches con el té de hojas de guayaba, de 2 a 3 veces al día, y escupirlo a continuación.

2. Aceite esencial de hoja de guayaba

El aceite esencial de hoja de guayaba puede ser empleado para hacer masajes, pues posee acción antiinflamatoria que puede ayudar a aliviar el dolor en casos de fibromialgia, dolor muscular y reumatismo.

Para aplicarlo sobre la piel, el aceite esencial de hoja de guayaba debe ser diluido en un aceite portador, como el aceite de coco o aceite de almendras dulces, por ejemplo.

Además, también pueden adicionarse algunas gotas del aceite esencial de guayaba en cremas hidratantes o champú, para aprovechar sus propiedades antioxidantes y antimicrobianas.

El aceite esencial de hoja de guayaba también puede ser utilizado en aromaterapia, siendo añadido en difusores para perfumar la casa. Vea cómo hacer aromaterapia con aceites esenciales.

3. Tintura de hoja de guayaba

La tintura de hoja de guayaba puede utilizarse por vía oral, y la dosis para adultos es de 1 a 4 ml de la tintura por día.

La duración del tratamiento con la tintura de hoja de guayaba depende de las indicaciones médicas.

4. Hojas de guayaba para inflamación

Para ayudar a tratar inflamación de la piel, la hoja de guayaba puede utilizarse en forma de compresas.

Ingredientes:

10 hojas frescas de guayaba;

1 litro de agua.

Modo de preparación:

Llevar el agua a ebullición, adicionar las hojas frescas de guayaba y dejar hervir durante 2 a 3 minutos. Luego, dejar entibiar, mojar un algodón o gasa en esta solución y aplicar la compresa sobre la piel, durante 20 minutos, de 1 a 2 veces al día.

5. Baño de asiento con hojas de guayaba

Las hojas de guayaba poseen propiedades antibióticas, siendo un ingrediente importante para ayudar en el tratamiento de flujo vaginal o infecciones vaginales.

Ingredientes:

30 g de hojas de guayaba;

1 litro de agua.

Modo de preparación:

Llevar el agua a ebullición, apagar el fuego, adicionar las hojas de guayaba y tapar la olla durante 3 a 5 minutos. Colar las hojas y colocar el té en una palangana.

Cuando esté tibio, sentarse en la palangana sin ropa para llevar a cabo el baño de asiento, lavando cuidadosamente toda la región genital hasta que el agua se enfríe. Repetir el procedimiento de 2 a 3 veces al día, por 3 días.

6. Hoja de guayaba para el cabello

La hoja de guayaba para el cabello puede ser empleada en forma de té. Para esto, se debe mojar una bola de algodón o una compresa en el té de hoja de guayaba y aplicar en el cuero cabelludo, masajeando suavemente durante al menos 10 minutos y dejando actuar de 30 a 60 minutos.

Luego, se debe lavar el cabello normalmente, con champú y acondicionador de uso habitual.

Otra opción es aplicar el té en el cuero cabelludo y dejar actuar durante la noche, lavando el cabello en la mañana siguiente. Este procedimiento puede ser realizado 2 o 3 veces por semana.

Posibles efectos secundarios

El té de hojas de guayaba es bien tolerado por la mayor parte de las personas cuando es empleado en las cantidades recomendadas y por un máximo de 30 días.

Sin embargo, cuando es consumido en exceso o es empleado por personas que tienen un aumento de la sensibilidad del aparato digestivo, puede causar estreñimiento, náuseas o dolor de estómago.

Cuando es aplicado en la piel, la hoja de guayaba puede ocasionar irritación de la piel o empeoramiento del eczema, en ciertas personas.

Contraindicaciones

La hoja de guayaba no debe ser empleada por niños, mujeres embarazadas o en período de lactancia, ya sea en forma de té, tintura, aceite esencial o compresa.

Además, la hoja de guayaba no está indicada en personas alérgicas a esta planta medicinal ni en personas con problemas de estreñimiento.

En personas diabéticas, la hoja de guayaba debe ser utilizada con precaución, pues puede interactuar con los medicamentos para la diabetes y bajar mucho el azúcar de la sangre, causando hipoglucemia.

La tintura de hoja de guayaba, por contener alcohol, tampoco debe ser empleada por personas en tratamiento para el alcoholismo o que usan el medicamento disulfiram.