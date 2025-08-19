El Municipio Pone En Funcionamiento Seis Nuevos Camiones Regadores Que Permitirán Mejorar El Servicio

La Municipalidad de Resistencia adquirió, recientemente, seis nuevos camiones regadores, que se suman a la flota municipal que se utiliza para cumplir con los servicios en los barrios.

Estos son equipos de última generación, marca Volkswagen, que además de regar pueden cumplir con otras funciones, como sofocar un incendio.

Natalia Noemí Castillo, será la encargada de conducir uno de los nuevos rodados y es la primera mujer en llevar a cabo esa tarea en el Municipio. “Quiero agradecer por la oportunidad, porque siempre las mujeres estamos excluidas en muchas cosas y con esto podemos demostrar que podemos hacer el mismo trabajo que los hombres”, aseguró.

Por su parte, la directora de Riego, Alicia Romero, destacó que es la primera vez que cuentan con camiones propios, “lo cual es un gran orgullo”. “Con esta cantidad de vehículos vamos a poder organizar mejor la tarea, abarcar más zonas y responder al pedido de los vecinos”, señaló.

La Dirección de Riego depende de la subsecretaria de Obras Públicas, desde donde valoraron el esfuerzo del intendente, Roy Nikisch, por ordenar las finanzas del Municipio para poder adquirir nueva maquinaria con recursos propios.