Deportivo Municipal de Margarita Belén inicia una nueva etapa con Mario Valenzuela como DT

533510623_1177377951076156_7659534446669053611_n

El Club Deportivo Municipal presentó oficialmente a su nuevo director técnico, Mario Valenzuela, quien estará acompañado por el preparador físico Fernando Melgrati. Con este anuncio, la institución deportiva inicia una nueva etapa con expectativas renovadas para el plantel y la comunidad futbolera local.

El intendente Javier Martínez, al dar la bienvenida a los nuevos integrantes del cuerpo técnico, expresó su deseo de éxitos para el equipo en los desafíos que se avecinan. “Les damos la bienvenida a Mario y Fernando, y confiamos en que, con trabajo y compromiso, podrán llevar al Deportivo a alcanzar nuevas metas”, manifestó.

Al mismo tiempo, Martínez tuvo palabras de reconocimiento hacia el cuerpo técnico saliente, conformado por José Flekestein, “Chino” Aguirre, Cristian Vélez y el profesor Pablo Lamberti. “Queremos agradecerles por el esfuerzo y la dedicación puesta en cada entrenamiento y partido. Siempre serán parte de la historia del club”, destacó.

Con este recambio en la conducción deportiva, el Deportivo Municipal de Margarita Belén busca fortalecer su proyecto futbolístico y seguir siendo un referente para los jóvenes y deportistas de la localidad.

 

