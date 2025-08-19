El Litoral Será Sede De Impulso Joven 2025 Y Del Premio Empresario Joven Argentino

Este martes por la mañana, en la Federación Económica de Chaco (FECHACO), se llevó a cabo el lanzamiento oficial de dos importantes eventos para el ecosistema empresarial joven del país: Impulso Joven 2025 y el Premio Empresario Joven Argentino.

La presentación estuvo a cargo del director nacional de CAME Joven (rama juvenil de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa), Matías Brugnoli; acompañado por la secretaria general de CAME, Beatriz Tourn, y el secretario de Relaciones Internacionales de la entidad nacional, Alfredo González; el presidente de la Federación Económica del Chaco (FECHACO) Ernesto Scaglia; el secretario general de dicha institución, Pablo Staszewski; la presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Corrientes (AJEC), Alejandra Moral; el vicepresidente 2° de la Federación Económica de Corrientes (FEC), Daniel Cassiet y el secretario general Guillermo Basabe; y Juan Martín Alfonso, referente de FECHACO Joven. Acompañaron el lanzamiento, la subsecretaria de Trabajo del Chaco, Noel Ibarra; el subsecretario de Industria y Comercio, Patricio Amarilla; y el vicepresidente del Instituto de Turismo del Chaco, Martin Braillard Poccard.

Estos eventos, que se desarrollarán los días 18 y 19 de septiembre en las provincias de Corrientes y Chaco, reunirán a más de 120 empresarios jóvenes de todo el país, en el marco de la Semana del Empresario Joven Argentino. La propuesta tiene un fuerte carácter federal y busca impulsar el desarrollo, la innovación y la articulación institucional como motores del crecimiento económico.

Al hacer uso de la palabra, Brugnoli brindó detalles de la magnitud de los eventos: “El objetivo es fortalecer las redes de contacto, promover la capacitación y visibilizar el potencial de los jóvenes empresarios argentinos”.

Con un programa que incluirá conferencias, rondas de negocios, capacitaciones y la ceremonia de premiación, Impulso Joven 2025, que tendrá lugar el jueves 18, en la ciudad de Corrientes, se proyecta como un punto de encuentro estratégico para el intercambio de ideas y la generación de nuevas oportunidades de negocio.

Por su parte, Moral subrayó que el Premio Empresario Joven Argentino es un certamen federal que reconoce a empresarios jóvenes de todo el país de entre 18 y 40 años que se destacaron en el desarrollo y proyección de sus empresas, consolidando la capacidad competitiva, la innovación, la creación de empleo y la generación de riqueza.

Este galardón se enmarca en la conmemoración del Día Nacional del Joven Empresario (Ley 26.878), promovido por CAME, y por primera vez se llevará a cabo en el interior del país, a cargo de la organización la región Litoral de CAME Joven, compuesta por las provincias de Corrientes, Santa Fe, Misiones, Formosa, Chaco y Entre Ríos.