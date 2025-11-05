Causa Cecilia Strzyzowski: “Nunca se la vio salir con vida de la casa”, afirmó un perito de la Policía del Chaco

El agente Alexis Escobar, de la División Delitos contra las Personas, detalló el análisis de las cámaras de seguridad y reveló datos clave sobre los movimientos en la vivienda de los Sena.

En una nueva jornada del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, el oficial Alexis Escobar, integrante de la División Delitos contra las Personas de la Policía del Chaco, brindó un testimonio contundente respecto al análisis de las cámaras de seguridad del barrio Merenciano.

“Nunca se la vio salir con vida de la casa”, afirmó Escobar al describir los registros obtenidos de la cámara ubicada frente al domicilio de la familia Sena, considerada una de las pruebas más importantes de la investigación.

El agente explicó que revisó ocho días completos de grabaciones, incluyendo las de la Ruta 99 y otras cámaras cercanas. “Fue un trabajo extenso, muchas horas de revisión. En ningún momento se observó a Cecilia caminando o saliendo del lugar”, indicó.

Escobar también relató que le llamaron la atención los gestos de Gustavo Obregón, quien hoy está imputado como encubridor. “En los videos se lo veía con gestos de preocupación o enojo, se agarraba la cabeza, se quitaba la gorra, hablaba con los demás. Llamaba la atención por el contexto del día y la hora en que Cecilia había ingresado al domicilio, a las 9:15 de la mañana”, detalló.

Respecto a la camioneta de César Sena, el policía señaló que observó “un bulto grande con bolsas negras y blancas en la parte trasera”, aunque aclaró que no fue posible determinar qué contenían.

El testigo también mencionó dos fechas relevantes: el 4 de junio, cuando se hallaron una valija y una mochila quemadas que pertenecerían a Cecilia, y el 6 de junio, cuando se registraron movimientos de muebles dentro del domicilio investigado.

Finalmente, Escobar destacó el esfuerzo del equipo policial: “Fue un trabajo muy largo y exigente. Estuvimos dos semanas abocados de lleno, tratando de reunir pruebas lo más rápido posible porque jugábamos contra el tiempo”.

El testimonio del agente refuerza una de las principales hipótesis de la acusación: que Cecilia fue asesinada dentro de la vivienda familiar de los Sena, sin que existan registros que acrediten su salida con vida del lugar.