El municipio de Sáenz Peña asegura que los fondos investigados están resguardados y que colaboran con la Justicia

El secretario Legal y Técnico del municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña, Juan García, se refirió a las investigaciones judiciales vinculadas a la operatoria financiera con la Bolsa de Comercio del Chaco y aseguró que la comuna cumplió con todos los requerimientos de la Justicia y que los fondos cuestionados se encuentran actualmente resguardados.

En declaraciones radiales, García explicó que la denuncia presentada por el dirigente Pons junto a algunos concejales derivó en un pedido de informes por parte de la fiscalía. Según indicó, desde el municipio se respondió a todos los requerimientos solicitados. “En su momento no se acompañaron pruebas, por lo que podría haber sido un pedido de informes por la vía correspondiente, pero se recurrió a la vía penal y allí dimos todas las respuestas solicitadas”, señaló.

El funcionario también confirmó que la propia municipalidad realizó una denuncia penal al considerarse damnificada ante la presunción de un delito relacionado con el manejo de fondos. Esa presentación judicial está siendo tramitada y ya se habrían realizado las primeras convocatorias por parte del fiscal interviniente.

En paralelo, García explicó que el municipio presentó un recurso de amparo ante el Juzgado Correccional Nº 2 de Sáenz Peña. El magistrado hizo lugar a la presentación y otorgó una medida cautelar que dispuso el resguardo del dinero en una cuenta especial del Banco del Chaco.

“Los fondos están depositados en una cuenta especial y permanecerán allí hasta que finalice la cuestión de fondo. Una vez que concluya la investigación judicial, serán reintegrados a las arcas municipales”, detalló.

Consultado sobre la intervención de la Justicia Federal, el secretario Legal confirmó que hubo actuaciones en el municipio a partir de una orden del fiscal federal. En ese marco, se realizaron procedimientos en algunas oficinas del área de Economía y de Gobierno, aunque aseguró que no se secuestró documentación.

“Participé personalmente en esos procedimientos y no se retiró ningún tipo de documentación del municipio. Todo está en orden”, afirmó.

García aclaró además que la causa federal se originó a partir de una denuncia de terceros vinculada a integrantes de la comisión directiva de la Bolsa de Comercio, y no por una presentación realizada por la municipalidad.

El funcionario sostuvo que la administración municipal continúa funcionando con normalidad y explicó que los fondos involucrados correspondían a excedentes transitorios del manejo financiero del municipio.

“Cuando existen excedentes temporarios, el administrador del Estado tiene la responsabilidad de evitar que el dinero pierda valor. Por eso se utilizan herramientas como plazos fijos o inversiones financieras”, explicó.

Durante la entrevista también fue consultado sobre la situación del secretario de Economía, Diego Landriscina, quien actualmente se encuentra de licencia. García indicó que la decisión fue voluntaria y respondió a cuestiones personales.

“No hay otros funcionarios bajo investigación dentro del municipio y desconozco si existe una investigación específica sobre su persona”, aclaró.

Finalmente, el secretario Legal remarcó que el municipio está colaborando plenamente con la Justicia y se mostró confiado en que la situación se aclarará en los próximos meses.

“Nos hemos puesto a disposición de la Justicia en todo sentido. Consideramos que en poco tiempo esto se va a resolver y los fondos públicos serán recuperados como corresponde”, concluyó.