Claudia Panzardi defendió la administración de Laguna Blanca y cuestionó prácticas internas de sectores políticos.

La intendenta de Laguna Blanca, Claudia Panzardi, aseguró que su municipio mantiene una situación económica sólida pese al complejo contexto financiero que atraviesan muchas comunas del Chaco. En una entrevista radial, sostuvo que la clave para sostener la gestión es la previsibilidad presupuestaria y una administración responsable de los recursos públicos.

Consultada sobre las diferencias entre municipios que atraviesan dificultades económicas y otros que logran sostener el pago de sueldos y servicios, la jefa comunal afirmó que la administración eficiente es fundamental. “La función primordial de un intendente es administrar correctamente los fondos públicos. Hay muchas maneras de hacerlo bien y también muchas maneras de dilapidar los recursos”, remarcó.

Panzardi explicó que los ingresos municipales dependen en gran medida de la coparticipación, que a su vez está sujeta a la recaudación nacional. En ese sentido, señaló que los primeros meses del año suelen registrar menores ingresos. Sin embargo, consideró que el principal impacto en las economías locales se debe a la paralización de la obra pública nacional.

“Antes llegaban recursos para viviendas, rutas, escuelas y hospitales. Esa falta de obras genera una merma importante y también deja mucha mano de obra sin trabajo”, señaló.

La intendenta también mencionó el impacto que tuvo la eliminación de subsidios nacionales, especialmente en energía y transporte, lo que repercute directamente en los costos que deben afrontar los municipios y los vecinos.

En cuanto a la situación específica de Laguna Blanca, aseguró que las cuentas municipales están ordenadas. “La economía del municipio está excelente. Siempre administramos con previsión y cuidando los recursos”, afirmó.

Entre las medidas de gestión mencionó la necesidad de mantener reservas financieras equivalentes al menos a un mes de salarios, para enfrentar posibles variaciones en los ingresos. También destacó políticas de austeridad dentro de la administración municipal, señalando que ella no percibe viáticos y que prioriza el uso de recursos públicos en servicios para la comunidad.

La jefa comunal detalló que el municipio destina gran parte de sus recursos a servicios básicos, asistencia social, educación y apoyo a la producción local. Entre otras acciones, mencionó el mantenimiento de escuelas, la generación de empleo a través de obras municipales y el respaldo a pequeños productores.

También destacó algunas particularidades de la gestión local, como la provisión gratuita de agua corriente en la localidad y el servicio de transporte municipal con combis ante la suspensión del servicio de colectivos tras la quita de subsidios.

Críticas internas y ataques en redes sociales

En el plano político, la intendenta se refirió a las críticas que recibe desde sectores del justicialismo por mantener diálogo institucional con dirigentes de otros espacios y con el gobierno provincial. Si bien ratificó su pertenencia al peronismo, cuestionó la falta de apertura dentro del partido.

“Yo no tengo mala relación con nadie ni he discutido con ningún dirigente. El alejamiento se da porque desde el partido no se han garantizado nuestros derechos políticos”, afirmó.

En ese contexto, denunció que en los últimos meses se intensificaron ataques en redes sociales y operaciones mediáticas dirigidas a desgastar su imagen pública.

“Hay quienes están urdiendo desde las sombras operaciones mediáticas para mellar mi liderazgo. Son ataques reiterados, permanentes y sistemáticos contra mi figura política”, sostuvo.

Según Panzardi, estas campañas se impulsan mediante perfiles falsos y cuentas vinculadas a lo que denominó “gurúes de trolls”, que difunden críticas o versiones negativas en redes sociales con el objetivo de perjudicarla políticamente.

Además, aseguró que algunas de esas acciones también se apoyan en información difundida en determinados medios de comunicación. Como ejemplo, recordó un episodio ocurrido durante la campaña electoral de 2023, cuando —según relató— un medio publicó una información incorrecta sobre su gestión que luego debió ser rectificada.

“Hubo información errónea que se difundió dos días antes de las elecciones y después tuvo que ser rectificada. Ese tipo de maniobras buscan perjudicar y ensuciar la figura de quienes trabajamos con honestidad”, afirmó.

La intendenta también vinculó estos ataques a disputas de liderazgo dentro del peronismo chaqueño. Sin mencionar nombres propios, cuestionó a dirigentes que —según dijo— accedieron al poder con muchos recursos económicos pero luego tuvieron dificultades para administrar.

“Es fácil ser Papá Noel cuando hay mucha plata. El problema es cuando hay que optimizar recursos y administrar en serio”, expresó.

Por último, Panzardi reclamó que el justicialismo recupere instancias de debate y participación interna. En ese sentido, se mostró a favor de volver a elegir autoridades partidarias mediante el voto de la militancia.

“Tenemos que bregar por la democracia dentro del partido. Cuando se cierran las puertas y se concentran las decisiones en pocos dirigentes, eso termina debilitando al peronismo”, concluyó.