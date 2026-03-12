La inflación de febrero fue del 2,9%, y en los últimos 12 meses se aceleró al 33,1%

La inflación de febrero se ubicó en el 2,9%, el mismo nivel que en enero, con una fuerte incidencia del rubro de alimentos, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indecc).

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un alza del 5,9% en el primer bimestre del año, con una variación interanual del 33,1%.

El rubro que la mayor incidencia en todas las regiones fue «Alimentos y bebidas no alcohólicas». No obstante, el mayor aumento en el mes se dio en «Vivienda, Agua, electricidad, gas y otros combustibles».

Por otro lado parte, la división con menor aumento fue «Bebidas alcohólicas y tabaco» (0,6%).

Asimismo, a nivel de las categorías, los precios Regulados (4,3%) lideraron el incremento, seguidos por IPC núcleo (3,1%), mientras que los Estacionales mostraron una caída de -1,3% durante el mes.

LA INFLACIÓN DE FEBRERO, REGIÓN POR REGIÓN

Por regiones, el mayor aumento mensual se registró en el Noroeste (3,5%), seguido por Cuyo (3,4%) y Noreste (3,1%). En tanto, la región Pampeana y la Patagonia marcaron subas de 3%, mientras que el GBA registró 2,6%, por debajo del promedio nacional.