El Municipio de Quitilipi retiró un árbol en la Escuela N° 59 por razones de seguridad

La Municipalidad de Quitilipi, a través de la gestión del intendente Ariel Lovey, llevó adelante el retiro de un árbol en el predio de la Escuela N° 59, tras un pedido formal realizado por las autoridades de la institución educativa.

La intervención se concretó luego de que directivos y familias manifestaran su preocupación por la presencia de un ejemplar ubicado en cercanías de un sector recreativo, que presentaba signos de debilidad estructural y riesgo de caída, especialmente tras las tormentas registradas en las últimas semanas.

Tras la evaluación correspondiente por parte del área de Ambiente, se determinó que su preservación no era viable debido al potencial peligro que representaba tanto para la infraestructura escolar como para la seguridad de los estudiantes.

Los trabajos fueron realizados por personal municipal bajo la supervisión del subsecretario de Ambiente, con el objetivo de prevenir posibles incidentes y garantizar condiciones seguras dentro del establecimiento.

Desde el municipio destacaron la importancia del trabajo articulado con las instituciones educativas para atender de manera oportuna las necesidades de la comunidad y resguardar el bienestar de alumnos y docentes.