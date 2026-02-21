Instalan nuevas luminarias en Colonia El Curundú para mejorar la seguridad en la zona

La Municipalidad de Presidencia de la Plaza, junto al intendente Diego Bernachea, avanzó con la instalación de nuevas luminarias en Colonia El Curundú, en el marco del plan de iluminación que se ejecuta en distintos sectores de la localidad.

Según se informó, los trabajos se llevaron a cabo en respuesta a pedidos realizados por vecinos del lugar, con el objetivo de mejorar la visibilidad y reforzar las condiciones de seguridad en la zona.

Desde el municipio destacaron que las tareas se concretan con recursos propios, como parte de una política orientada a fortalecer la infraestructura urbana y extender los servicios básicos a cada punto de Presidencia de la Plaza.

 

