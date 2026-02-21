Equipos de Servicios Públicos realizan tareas de mantenimiento en distintos sectores de Tres Isletas

639124599_1342261767940702_3624585117997668817_n

La Municipalidad de Tres Isletas informó que los equipos del área de Servicios Públicos continúan desarrollando trabajos diarios en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de garantizar el orden y mejorar las condiciones de los espacios urbanos.

Entre las tareas que se llevan adelante se encuentran el arreglo y mantenimiento de calles, la recolección de residuos y ramas, el desmalezado, la limpieza integral de espacios públicos, la reparación de luminarias y la limpieza de banquinas.

Desde el municipio señalaron que estas intervenciones forman parte de un esquema de trabajo sostenido que busca fortalecer la prestación de servicios esenciales y contribuir a una ciudad más limpia, segura y organizada.

Asimismo, remarcaron que las acciones se realizan de manera permanente en los distintos barrios, en el marco del compromiso asumido para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Internacionales

640239182_18102831451859224_4817860728677249859_n

El Municipio de Quitilipi retiró un árbol en la Escuela N° 59 por razones de seguridad

638996315_122267387816167730_5979978116885193332_n

Se realizó una nueva jornada de Cine Familiar en Colonia Popular en el marco del Verano 2026

640318358_1241091488128989_6256244666221296452_n

Finalizó la Colonia de Verano 2026 en La Escondida con entrega de kits escolares y cena de cierre