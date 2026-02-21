Equipos de Servicios Públicos realizan tareas de mantenimiento en distintos sectores de Tres Isletas
La Municipalidad de Tres Isletas informó que los equipos del área de Servicios Públicos continúan desarrollando trabajos diarios en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de garantizar el orden y mejorar las condiciones de los espacios urbanos.
Entre las tareas que se llevan adelante se encuentran el arreglo y mantenimiento de calles, la recolección de residuos y ramas, el desmalezado, la limpieza integral de espacios públicos, la reparación de luminarias y la limpieza de banquinas.
Desde el municipio señalaron que estas intervenciones forman parte de un esquema de trabajo sostenido que busca fortalecer la prestación de servicios esenciales y contribuir a una ciudad más limpia, segura y organizada.
Asimismo, remarcaron que las acciones se realizan de manera permanente en los distintos barrios, en el marco del compromiso asumido para mejorar la calidad de vida de los vecinos.