El Municipio de Pinedo recibió a jóvenes campeones de un torneo internacional en Paraguay

Autoridades municipales mantuvieron un encuentro con jóvenes futbolistas de la localidad que recientemente se consagraron campeones en un torneo internacional disputado en Paraguay.

Durante la reunión, los funcionarios compartieron un momento con los jugadores para escuchar sus experiencias, conocer cómo vivieron la competencia y dialogar sobre sus expectativas de cara a los próximos desafíos deportivos.

Desde el Municipio destacaron el orgullo que representa para la comunidad que jóvenes locales hayan sido seleccionados para participar en un certamen de carácter internacional y que, además, hayan logrado el título. “Es una gran satisfacción poder acompañarlos en una disciplina tan importante para nuestros jóvenes”, señalaron.

Asimismo, remarcaron el rol fundamental de las familias en el desarrollo deportivo de los chicos, subrayando que el acompañamiento de los padres resulta clave tanto en lo emocional como en lo formativo. También destacaron que el fútbol infantil no solo fortalece lo deportivo, sino que inculca valores como el compañerismo, el trabajo en equipo y la responsabilidad.

Acompañamiento para los próximos torneos

Durante el encuentro, los padres comentaron que el 3 y 4 de abril se disputará un nuevo torneo importante en la capital, lo que implica nuevamente un esfuerzo económico significativo. Según detallaron, la participación en la competencia internacional en Paraguay demandó un gasto aproximado de 190 mil pesos por jugador.

En ese sentido, desde el Ejecutivo municipal aseguraron que evaluarán mecanismos para acompañar a las familias en la medida de las posibilidades, entendiendo que este tipo de eventos representan una inversión importante.

Los jóvenes, en su mayoría pertenecientes al Club Ferro y seleccionados para representar a la localidad, recibieron felicitaciones tanto por el título obtenido como por el compromiso demostrado.

Finalmente, las autoridades reafirmaron el compromiso de continuar respaldando el deporte local y acompañando a los jóvenes talentos en su crecimiento y formación.