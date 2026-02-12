Tres Isletas invierte en el mantenimiento del parque automotor municipal

La Municipalidad de Tres Isletas informó que continúa realizando inversiones destinadas al mantenimiento del parque automotor, con la adquisición de nuevas cubiertas para maquinarias del área de Servicios Públicos.

Según detallaron desde la comuna, las compras fueron efectuadas con fondos propios y están destinadas a garantizar el óptimo funcionamiento de los equipos utilizados en las tareas diarias, como limpieza, recolección y mantenimiento urbano.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que mantener en condiciones las maquinarias resulta fundamental para asegurar mayor seguridad operativa y brindar respuestas más eficientes en los distintos sectores de la ciudad.

Asimismo, destacaron que cada inversión en equipamiento se traduce en más capacidad de trabajo y mejores servicios para los vecinos.

