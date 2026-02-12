Iniciaron refacciones en el Jardín de Infantes N° 168 “Juan Galiano” de Laguna Blanca

La intendente de Laguna Blanca, Claudia Panzardi, informó que comenzaron los trabajos de refacción en el Jardín de Infantes N° 168 “Juan Galiano”, dando cumplimiento al compromiso asumido previamente.

Desde el Municipio señalaron que las obras se concretaron luego de gestiones realizadas ante el Ministerio correspondiente y forman parte de una política municipal basada en la previsión, el orden y la planificación anticipada, con el objetivo de garantizar que las instituciones educativas lleguen en óptimas condiciones al inicio del ciclo lectivo.

“Trabajamos para que no haya sobresaltos al comienzo de clases y para que los niños puedan iniciar el ciclo lectivo en un espacio adecuado y seguro”, expresó Panzardi.

Asimismo, adelantaron que estas acciones se replicarán en otros establecimientos educativos de la comunidad. A estas iniciativas se suman distintas políticas municipales orientadas al acompañamiento educativo, como las clases de apoyo escolar que comenzaron a principios de febrero.

La jefa comunal destacó que estas medidas responden a una gestión organizada y sostenida en el tiempo, con el objetivo de fortalecer la educación local y devolver a los vecinos la confianza que depositan diariamente en el Municipio.