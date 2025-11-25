El Municipio de Margarita Belén realiza tareas de mantenimiento en el Parque Temático de la Memoria, Verdad y Justicia

En la previa del 13 de diciembre, fecha en que se cumplen 49 años de la Masacre de Margarita Belén, el Municipio intensifica los trabajos de mantenimiento y parquización en el Parque Temático Provincial de la Memoria, Verdad y Justicia, en el marco del convenio de cooperación firmado con la Comisión Provincial de la Memoria del Chaco.

Las tareas son llevadas adelante por las áreas de Ambiente y Turismo, coordinadas por Orlando Falcón y por el coordinador del Museo, Pedro Dowmat. A estas acciones se suma la Secretaría de Obras Públicas, que aporta personal para el desmalezamiento y el corte de pasto.

Desde el Municipio señalaron que, como a lo largo de todo el año, se mantiene el compromiso de preservar este sitio emblemático, considerado fundamental para la historia local y para la construcción de memoria colectiva.