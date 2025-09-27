El municipio de Margarita Belén fortalece lazos de cooperación con el Ejército Argentino

En el marco de una agenda de relaciones institucionales, el intendente Javier Martínez recibió en su despacho al jefe de la Base de Apoyo Logístico (BAL) Resistencia del Ejército Argentino, teniente coronel Luis Oscar Lugo, quien realizó una visita protocolar e institucional para afianzar los vínculos de cooperación entre la fuerza y el municipio.

Durante el encuentro, las autoridades dialogaron sobre las actividades que el Ejército Argentino desarrolla en la zona, entre ellas las prácticas de tiro que actualmente se llevan a cabo en el Polígono de Tiro Punto 22, así como los múltiples ejercicios y acciones de entrenamiento que la fuerza ha venido realizando en la localidad en los últimos meses.

Martínez destacó la importancia de este trabajo conjunto: “La presencia del Ejército en nuestro territorio no solo fortalece la seguridad y la preparación ante eventuales emergencias, sino que también genera un vínculo de confianza y colaboración con la comunidad”. En ese sentido, subrayó que la coordinación permanente entre ambas instituciones permite planificar actividades que beneficien directamente a los vecinos, desde operativos de logística hasta acciones de apoyo en situaciones críticas.

Por su parte, el teniente coronel Lugo valoró el acompañamiento del municipio y el interés en consolidar una relación de cooperación mutua, que no solo contempla las prácticas militares, sino también proyectos comunitarios y de asistencia que el Ejército viene desarrollando en distintas regiones del Chaco.

Ambas partes coincidieron en la necesidad de continuar con el trabajo mancomunado, consolidando una agenda de colaboración interinstitucional que permita aunar esfuerzos en materia de infraestructura, logística y apoyo social.

Con este encuentro, el municipio y el Ejército Argentino reafirman su compromiso de mantener un vínculo cercano, que fortalezca la presencia del Estado y beneficie a toda la comunidad local, tanto en la preparación para emergencias como en el acompañamiento a distintas actividades sociales y culturales.