Fontana celebra su 109° aniversario con el 2° Encuentro de Escultores y una gran fiesta de la cultura

En el marco de los festejos por el 109° aniversario de la ciudad, la Municipalidad de Fontana vive a pleno la segunda jornada del “Encuentro de Escultores”, un evento que reúne a artistas de proyección nacional e internacional y que convierte a la plaza “José Palma” en un gran escenario de arte y creatividad.

Durante la tarde de ayer, el intendente Fernando Cuadra, acompañado por el concejal Dante Abatte y secretarios municipales, recorrió el espacio público para visitar las esculturas que se encuentran en pleno proceso de realización. La actividad se transformó en un punto de encuentro para vecinos y visitantes que disfrutan de una verdadera fiesta cultural, en la que el talento de los escultores se combina con propuestas artísticas de distintas disciplinas.

La grilla del día ofreció una variada agenda de presentaciones. Entre los destacados se contó con una entrevista al escultor chaqueño Humberto Gómez Lollo, artista reconocido a nivel internacional, y la participación de la escultora bonaerense Karina Mendozzi, quien presentó su obra “Fuerza de mujer”, cargada de simbolismo y expresión.

El escenario también fue espacio para la danza y la música. Actuaron el Ballet Zitto Segovia, dirigido por el profesor Lucas Guayare; el taller de danzas folclóricas para adultos “Identidad”, a cargo de la profesora Marisa Ramírez; y los cantantes Bianca Rodríguez y Uriel Fernández, que le pusieron ritmo y emoción a la tarde.

La literatura tuvo su lugar con la presencia de la escritora local Rossana Rapaccioli, entrevistada por Gloria Alcaraz, en una charla que invitó a reflexionar sobre las raíces y la identidad chaqueña. La jornada se completó con la actuación de Emanuel Estigarribia y Los Reyes, La Auténtica Chaqueñita y la Banda, Marcelo y la Banda, y Sandi y el Grupo Fuego, quienes aportaron música popular para el cierre de la noche.

El intendente Cuadra destacó que “este encuentro es un homenaje a la cultura y una oportunidad para que artistas y vecinos compartan un espacio de creación y disfrute”, subrayando que el arte público “fortalece el sentido de pertenencia y la identidad de Fontana en su 109° aniversario”.

La municipalidad invitó a todos los vecinos y visitantes a acercarse a la plaza “José Palma” en los próximos días para seguir de cerca el proceso creativo de los escultores y participar de la programación artística.

Con este encuentro, Fontana no solo celebra su aniversario, sino que reafirma su compromiso con la cultura y el arte público, posicionándose como un referente provincial en la promoción de espacios de encuentro que enriquecen la vida comunitaria.