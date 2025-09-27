Tres Isletas celebró el cierre del 12° Campeonato del Club Jardín Florido con gran participación y espíritu comunitario

554989982_1219064793593734_8228963131945604876_n

Con un marco de entusiasmo y una masiva concurrencia de vecinos, el Club Jardín Florido realizó la jornada de cierre de su 12° Campeonato de fútbol, un certamen que ya se ha convertido en tradición deportiva y social en la localidad.

El torneo, que en esta edición contó con la participación de 16 equipos, convocó durante varias semanas a jugadores, familias y aficionados, generando un verdadero clima de integración y camaradería. El acto de clausura se desarrolló en el campo de juego del club, donde se reconoció el esfuerzo de todos los participantes y se entregaron los premios a los equipos destacados.

Los ganadores del campeonato fueron:
1️⃣ Arandú, que se consagró campeón con una sólida actuación a lo largo del certamen.
2️⃣ Instalaciones Luca, que alcanzó el segundo lugar tras una destacada campaña.
3️⃣ Club Barrio Sur, que completó el podio con un rendimiento que le valió el reconocimiento de los presentes.

Las autoridades municipales destacaron el acompañamiento de la gestión de la intendenta Marcela Duarte, que viene impulsando el desarrollo del deporte local como motor de integración e inclusión social. Desde el municipio remarcaron que eventos de esta naturaleza no solo promueven la actividad física, sino que fortalecen los lazos comunitarios y el crecimiento de las instituciones deportivas.

“El deporte es una herramienta clave para la formación de valores, la unión de los barrios y el fortalecimiento de nuestras instituciones. Este campeonato demuestra lo que podemos lograr cuando la comunidad se organiza y participa”, expresaron referentes de la organización durante el cierre.

El 12° Campeonato del Club Jardín Florido deja así una nueva página en la historia deportiva de Tres Isletas, reafirmando que el fútbol, más que una competencia, es un punto de encuentro para todas las generaciones, un espacio donde se forjan amistades y se consolidan valores de respeto y trabajo en equipo.

 

