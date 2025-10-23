El Municipio de Margarita Belén entregó anteojos recetados a una vecina de Costa Iné

568491858_1143875177846250_6563730045193782841_n

La Secretaría de Gobierno y Economía de la Municipalidad de Margarita Belén, a cargo de María de los Ángeles Fretes, realizó la entrega de anteojos recetados a la vecina Karen Sánchez, residente de la comunidad de Costa Iné.

El elemento fue gestionado de manera urgente, ya que la beneficiaria lo necesitaba para continuar con sus estudios. La compra se concretó gracias a la gestión del intendente Javier Martínez, reafirmando el compromiso del Municipio de acompañar a quienes más lo necesitan.

Desde la comuna destacaron que este tipo de acciones reflejan la presencia activa del Estado municipal y la voluntad de garantizar igualdad de oportunidades para todos los vecinos de Margarita Belén.

