El Partido Obrero cierra su campaña de cara a las Elecciones Legislativas del domingo

La organización política de izquierda que lleva a German Báez y Verónica Nanni como candidatos a senadores nacionales y a Oscar Deniz y Elsa Sánchez como candidatos a diputados nacionales concluye este jueves su campaña con actividades en distintos puntos del territorio provincial.

Tanto en el interior como en la capital chaqueña los candidatos, militantes y simpatizantes del PO harán las últimas recorridas por los barrios previo a la veda electoral que comenzará este viernes.

En Resistencia, además, Germán Báez y Oscar Deniz encabezarán actividades en la peatonal con las propuestas de la Lista 71. Durante la tarde hablarán con la ciudadanía para explicar la necesidad de representantes de la clase trabajadora en el Congreso para plantarse contra Milei, el pacto que hizo con Estados Unidos y organizar la lucha ante la crisis económica, política y social que atraviesa el país.