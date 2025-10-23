El Municipio de Pampa del Infierno continúa con obras y acciones que mejoran la calidad de vida de los vecinos

La intendenta Glenda Seifert destacó el avance de las obras y tareas diarias que lleva adelante el Municipio de Pampa del Infierno en distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de mejorar los servicios y la calidad de vida de los vecinos.

Entre los trabajos realizados se incluyen el arreglo y enripiado de calles, barrido y desmalezado, embellecimiento de espacios públicos, recolección de ramas y reparto domiciliario de agua, además del mantenimiento permanente en cada barrio.

Asimismo, el Municipio desarrolla acciones de prevención vial para garantizar una circulación más segura y ordenada, y continúa fortaleciendo el alumbrado público y el mejoramiento energético, priorizando una ciudad más iluminada, segura y con mayores oportunidades para todos.

En el plano social, la gestión también impulsa programas de apoyo escolar para niños y jóvenes, brindando espacios de acompañamiento educativo y desarrollo integral.

“Estas acciones son parte de una gestión que no se detiene, que planifica, ejecuta y cumple con hechos concretos”, expresó Seifert, quien además agradeció el esfuerzo de todo el personal municipal por su compromiso y dedicación diaria.

“Gracias al trabajo constante de cada área seguimos mejorando nuestra ciudad, avanzando juntos por una comunidad más linda, ordenada y con más oportunidades para todos”, afirmó la jefa comunal.

