Ana Codina clasificó al Campeonato Mundial de Equipos Londres 2026
La chaqueña Ana Codina obtuvo la clasificación al Campeonato Mundial de Tenis de Mesa por equipos que se realizará en Londres en 2026. La jugadora, junto al equipo argentino, venció a Estados Unidos en la final del Campeonato Panamericano que se disputó en Rock Hill, en tierras norteamericanas, y consiguió la medalla dorada por primera vez en la historia .
Argentina llegó a la final tras dejar en el camino a Argentina (3-1) y a Guatemala (3-0) en la fase de grupos, y en semifinales a México (3-2).
El equipo nacional estuvo integrado por Ana Codina, Valentina Parola y Camila Arguelles en la rama femenina y por Santiago Lorenzo, Franciso Sanchi, Marrtín Betancor y Horacio Cifuentes en la masculina.
En su cuenta de Instagram, Codina expresó: «Quiero agradecer a Dios y a mi familia, en primer lugar. A @enardinfo, al @deporteschaco, a @fatmoficial, a @sonderargentina y a todos los que aportan su granito de arena desde su lugar. Quiero agradecer tambien a mis compañeras de equipo @camiarguelles @parola.valentina, y a los entrenadores @paufuku_desu y @gastonaltooficial por el trabajo y la entrega de estos dias».