Hindú se fortalece en la Liga Federal: la voz de Santiago Masdeu en un equipo que apuesta alto

El alero de 20 años analizó el presente del conjunto, destacó la unión del plantel y dejó en claro los objetivos de cara a la doble competencia. Este domingo, el equipo recibirá a San Lorenzo de Monte Caseros por una nueva fecha de la zona NEA.

En un momento clave de la temporada, Hindú atraviesa una etapa de crecimiento sostenido en la Liga Federal de Básquet, y una de las voces que refleja ese presente es la de Santiago Masdeu. El joven de 20 años, oriundo de Puerto Madryn y con paso previo por el Club Guillermo Brown, se consolidó como una alternativa importante en la rotación del equipo, aportando intensidad y versatilidad desde las posiciones de escolta y alero.

Con 1,90 metros de altura y características que le permiten adaptarse a diferentes situaciones de juego, Masdeu se integró rápidamente a un plantel que ya contaba con una base consolidada. Esa adaptación, según él mismo explica, fue uno de los puntos clave para su buen presente.

“Considero que es un equipo muy unido, tanto dentro como fuera de la cancha. La mayoría de los chicos ya habían jugado juntos, así que fue fácil acoplarme al grupo”, expresó el jugador, destacando la importancia del factor humano dentro del rendimiento deportivo.

El buen clima interno se traduce también en los resultados y en la evolución colectiva. Hindú viene mostrando solidez en su juego y una identidad cada vez más marcada, algo que Masdeu remarca como uno de los aspectos más positivos del equipo.

“Siento que nos encontramos en un muy buen momento como equipo. Estamos muy unidos y enfocados en mejorar nuestro juego partido a partido”, señaló, dejando en claro que el crecimiento es una construcción constante.

Dentro del esquema del entrenador, Masdeu cumple un rol específico pero fundamental. Su ingreso desde la rotación le permite al equipo mantener intensidad en ambos costados de la cancha, una cualidad muy valorada en competencias exigentes como la Liga Federal.

“Mi función en el equipo es dar rotación en las posiciones 2 y 3. Siempre que entro intento aportar esa energía extra en defensa y tomar los tiros que me queden en la ofensiva”, explicó el alero, quien se destaca por su compromiso y lectura del juego.

Más allá del presente, el plantel tiene metas claras. La participación simultánea en la Liga Federal y en la Asociación de Básquet de Resistencia (ABR) obliga a sostener un alto nivel competitivo, algo que el equipo asume como un desafío y una motivación.

“Nuestro objetivo es claro: competir y llegar lo más lejos que podamos en los dos torneos por igual, tanto en la Liga Federal como en la ABR”, afirmó Masdeu, reflejando la ambición del grupo.

En ese camino, el próximo compromiso será una nueva prueba para Hindú. El conjunto chaqueño se presentará este domingo 26, cuando reciba a San Lorenzo de Monte Caseros desde las 21:30 en su estadio, en el marco de una nueva fecha de la zona NEA de la Liga Federal de Básquet.

Con un plantel que combina juventud, conocimiento previo entre sus integrantes y un fuerte sentido de pertenencia, Hindú buscará seguir consolidando su juego ante su gente. Y en ese contexto, jugadores como Santiago Masdeu continúan sumando minutos, experiencia y protagonismo en un equipo que apunta a ser protagonista.