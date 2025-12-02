Sebastián Benítez Molas: “Mi compromiso es claro, ponerle un límite al ajuste de Zdero y Milei en el Chaco”

Hoy a las 18hs en la legislatura provincial juró como Diputado Provincial por la alianza electoral Chaco Merece Más, Sebastián Benitez Molas. El actual legislador manifestó que asume “para ponerle un freno democrático al ajuste de Zdero y Milei y defender a quienes hoy están siendo golpeados”. «El propósito que me va a guiar como legislador es poner en el centro los problemas de los chaqueños, no los de la política. Mi compromiso es trabajar para que cada chaqueño encuentre en mi banca la voz que genere respuestas reales y soluciones concretas”.

En cuanto a la impronta que le pondrá a su trabajo, resaltó que viene a defender una visión de futuro, que desde la legislatura se generen “herramientas para que las instituciones actúen más rápido y que estén a la altura de los desafíos urgentes que atraviesa nuestra comunidad”.

Al ser consultado sobre la dinámica de trabajo que le impondrá a su tarea como legislador, aclaró que “mi compromiso es simple: puertas abiertas, presencia constante donde haya demandas de la comunidad y dedicación total. Vine para trabajar, no para mirar desde lejos”.

Destacó que en la construcción de la agenda parlamentaria «la legislatura debe ser la caja de resonancia de los problemas de los chaqueños, no de los de la Casa de Gobierno. Los problemas de la política, que los resuelva la política; nosotros estamos para ser la voz de quienes hoy sufren las injusticias y el apriete de este gobierno”.