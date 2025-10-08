El Municipio de Charata avanza con tareas de limpieza y mantenimiento en el Barrio Libertad

El Municipio de Charata continúa desarrollando acciones destinadas a mantener una ciudad más limpia, ordenada y con mejor infraestructura pluvial. En esta oportunidad, los equipos municipales realizaron trabajos de limpieza y mantenimiento de cunetas y desagües en el Barrio Libertad, una intervención que permitirá mejorar el escurrimiento del agua y el estado general del lugar.

Las tareas forman parte de un plan integral de saneamiento urbano impulsado por la gestión municipal, que incluye la limpieza de canales, recolección de residuos voluminosos y mantenimiento de espacios públicos en distintos sectores de la ciudad.

Desde el municipio destacaron que este tipo de trabajos no solo contribuyen a prevenir anegamientos durante las lluvias, sino que también mejoran la calidad de vida de los vecinos, al mantener los barrios en condiciones más seguras y saludables.

“Seguimos trabajando por una ciudad más limpia y ordenada, con el compromiso de atender cada zona y garantizar un entorno adecuado para todos los charatenses”, expresaron desde el área de Servicios Públicos.

En los próximos días, las cuadrillas continuarán interviniendo en otros barrios, dando continuidad a un cronograma de mantenimiento permanente que busca fortalecer la infraestructura urbana y el cuidado ambiental en toda la ciudad.