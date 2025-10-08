El Municipio de Charata avanza con tareas de limpieza y mantenimiento en el Barrio Libertad

558015535_1138708851736365_4631342149009425729_n

El Municipio de Charata continúa desarrollando acciones destinadas a mantener una ciudad más limpia, ordenada y con mejor infraestructura pluvial. En esta oportunidad, los equipos municipales realizaron trabajos de limpieza y mantenimiento de cunetas y desagües en el Barrio Libertad, una intervención que permitirá mejorar el escurrimiento del agua y el estado general del lugar.

Las tareas forman parte de un plan integral de saneamiento urbano impulsado por la gestión municipal, que incluye la limpieza de canales, recolección de residuos voluminosos y mantenimiento de espacios públicos en distintos sectores de la ciudad.

Desde el municipio destacaron que este tipo de trabajos no solo contribuyen a prevenir anegamientos durante las lluvias, sino que también mejoran la calidad de vida de los vecinos, al mantener los barrios en condiciones más seguras y saludables.

“Seguimos trabajando por una ciudad más limpia y ordenada, con el compromiso de atender cada zona y garantizar un entorno adecuado para todos los charatenses”, expresaron desde el área de Servicios Públicos.

En los próximos días, las cuadrillas continuarán interviniendo en otros barrios, dando continuidad a un cronograma de mantenimiento permanente que busca fortalecer la infraestructura urbana y el cuidado ambiental en toda la ciudad.

Más Noticias

558725609_1234545765379586_5769381925375545407_n

Castelli avanza con obras de limpieza y mantenimiento de canales sobre la avenida Güemes

WhatsApp Image 2025-10-07 at 12.52.53

Fontana promueve el bienestar de las personas mayores con el Centro “Vivir en Plenitud”

WhatsApp Image 2025-10-07 at 21.27.52

Fontana: SAMEEP Reparó Un Tramo Del Acueducto Y Restableció El Servicio En La Zona

Te pueden interesar

WhatsApp Image 2025-10-07 at 21.27.13 (2)

Operativo conjunto en Fontana: decomisan más de 700 kilos de carne en controles a carnicerías

558015535_1138708851736365_4631342149009425729_n

El Municipio de Charata avanza con tareas de limpieza y mantenimiento en el Barrio Libertad

558725609_1234545765379586_5769381925375545407_n

Castelli avanza con obras de limpieza y mantenimiento de canales sobre la avenida Güemes

558867485_1340267990794676_2638713084319537922_n

Panzardi: ‘Queremos legisladores que voten con libertad y no por obediencia partidaria

WhatsApp Image 2025-10-07 at 12.52.53

Fontana promueve el bienestar de las personas mayores con el Centro “Vivir en Plenitud”