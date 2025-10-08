Castelli avanza con obras de limpieza y mantenimiento de canales sobre la avenida Güemes

La Municipalidad de Juan José Castelli continúa ejecutando obras de infraestructura urbana con el objetivo de mejorar el drenaje pluvial y prevenir anegamientos en distintos sectores de la ciudad. En esta oportunidad, la Secretaría de Servicios Públicos lleva adelante tareas de limpieza y acondicionamiento de los canales de desagüe ubicados sobre la avenida Güemes, una de las principales arterias locales.

Los trabajos incluyen la remoción de sedimentos acumulados en los ductos, la reparación de bocas de inspección y el reacondicionamiento general del sistema de escurrimiento, lo que permitirá optimizar la evacuación de las aguas de lluvia y garantizar un drenaje más eficiente.

El secretario de Obras Públicas supervisó personalmente las tareas y destacó la importancia de mantener en condiciones la red pluvial:

“Es indispensable realizar este tipo de obras de infraestructura. Con estos trabajos lograremos evacuar la masa hídrica en menor tiempo y mejorar el escurrimiento general de la zona”, señaló el funcionario.

Desde el municipio recordaron que estas acciones forman parte de un plan integral de mantenimiento urbano, que se desarrolla de manera continua en distintos puntos de Castelli. El objetivo es prevenir problemas de acumulación de agua durante los períodos de intensas lluvias y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

👷‍♂️ El personal municipal trabaja con maquinaria propia y recursos locales, garantizando la limpieza periódica de los canales y la adecuada circulación del agua.

Con estas obras, la gestión municipal reafirma su compromiso con el mantenimiento y la mejora de la infraestructura pluvial, una tarea clave para el ordenamiento urbano y la seguridad ambiental de la ciudad.