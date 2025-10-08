Operativo conjunto en Fontana: decomisan más de 700 kilos de carne en controles a carnicerías

La Dirección de Seguridad Rural y Ambiental, a través del Departamento de Seguridad Rural Metropolitana, realizó un operativo de control de carnicerías en distintos barrios de la ciudad de Fontana, con el acompañamiento del área de Bromatología del Municipio, a cargo de la Dra. Liliana Kreis.

El procedimiento se llevó a cabo este martes 7 de octubre, entre las 17:45 y las 20:30, en el marco de un operativo de seguridad preventiva destinado a verificar el cumplimiento de las normas sanitarias y de comercialización de productos cárnicos.

Durante la jornada, se inspeccionaron cinco comercios dedicados a la venta de carne y derivados, obteniéndose los siguientes resultados:

Mercadito Francisco , decomiso de 15,5 kilogramos de carne porcina .

Despensa Silva , se detectó irregularidad en los productos y se decomisaron 6 kilogramos de embutidos.

Mercadito La Canilla , se procedió al decomiso de 8,5 kilogramos de carne , .

Carnicería La Familia, se secuestraron 700 kilogramos de carne porcina y bovina.

En total, el decomiso ascendió a 730 kilogramos de carne y derivados, que fueron retirados del circuito comercial por personal municipal y derivados según el protocolo sanitario correspondiente.

Desde la fuerza informaron que se labran las actas de infracción pertinentes y que los controles continuarán en distintos puntos de Fontana y localidades vecinas, con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria y la trazabilidad de los productos cárnicos.

El operativo fue encabezado por el comisario principal Rubén José Luis Irala, jefe del Departamento de Seguridad Rural Metropolitana, quien destacó la importancia del trabajo conjunto entre la Policía del Chaco y la Municipalidad de Fontana para prevenir riesgos sanitarios y proteger al consumidor.