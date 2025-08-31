El Municipio Abrió Los Sobres De Licitación Para Contratar El Servicio De Enterramiento De Residuos

La Municipalidad de Resistencia efectuó ayer la apertura de sobres de la licitación pública con el objetivo de contratar una empresa que realice el manejo del suelo para la disposición final de residuos de la Ciudad, en el terreno ubicado en cercanías del predio María Sara.

Seis empresas presentaron sus propuestas y, a partir de ahora continuará el proceso de análisis de la documentación y, luego, se informará cuál es la seleccionada para la adjudicación.

Este es un servicio fundamental para Resistencia y al finalizar el contrato vigente se debió realizar el llamado a licitación para efectuar uno nuevo.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos explicaron que, por decisión del intendente Roy Nikisch, todas las adquisiciones de bienes, obras y servicios se realizan por medio de una licitación pública. En esta caso, además, es preciso seguir este procedimiento por el monto de la inversión.