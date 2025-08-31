El Municipio Abrió Los Sobres De Licitación Para Contratar El Servicio De Enterramiento De Residuos

WhatsApp Image 2025-08-30 at 15.44.31 (1)

La Municipalidad de Resistencia efectuó ayer la apertura de sobres de la licitación pública con el objetivo de contratar una empresa que realice el manejo del suelo para la disposición final de residuos de la Ciudad, en el terreno ubicado en cercanías del predio María Sara.

Seis empresas presentaron sus propuestas y, a partir de ahora continuará el proceso de análisis de la documentación y, luego, se informará cuál es la seleccionada para la adjudicación.

Este es un servicio fundamental para Resistencia y al finalizar el contrato vigente se debió realizar el llamado a licitación para efectuar uno nuevo.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos explicaron que, por decisión del intendente Roy Nikisch, todas las adquisiciones de bienes, obras y servicios se realizan por medio de una licitación pública. En esta caso, además, es preciso seguir este procedimiento por el monto de la inversión.

 

Más Noticias

538527960_122217595256140892_2628464297707252278_n

Chorotis celebró el Día de la Niñez con juegos, regalos y sonrisas

541745700_1210436987791904_3890551439985157380_n

Barranqueras refuerza el mantenimiento urbano con un plan integral de limpieza y ordenamiento

538629695_1064595082513745_6876585718426318147_n

Colonia Elisa participó de la capacitación sobre la Boleta Única de Papel que se implementará en las elecciones nacionales

Te pueden interesar

538527960_122217595256140892_2628464297707252278_n

Chorotis celebró el Día de la Niñez con juegos, regalos y sonrisas

WhatsApp Image 2025-08-30 at 15.44.31 (1)

El Municipio Abrió Los Sobres De Licitación Para Contratar El Servicio De Enterramiento De Residuos

541745700_1210436987791904_3890551439985157380_n

Barranqueras refuerza el mantenimiento urbano con un plan integral de limpieza y ordenamiento

elecciones-corrientes-2025-8

Elecciones en Corrientes: cerraron los comicios y votó más del 60 por ciento del electorado

9107w850h478c.jpg

Boca venció a Aldosivi y sumó su tercera victoria al hilo