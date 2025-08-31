Chorotis celebró el Día de la Niñez con juegos, regalos y sonrisas

La Municipalidad de Chorotis organizó una gran jornada para festejar el Día de la Niñez, en la que cientos de chicos disfrutaron de una tarde colmada de juegos, sorteos, regalos y diversión.

El evento se llevó a cabo este fin de semana y reunió a familias de distintos barrios, que acompañaron masivamente las actividades pensadas especialmente para los más pequeños.

Presencia de las autoridades

El intendente Ariel Hofstetter estuvo presente durante toda la celebración, compartiendo con los niños y sus familias. También participó el concejal Walter, quien colaboró activamente sirviendo el tradicional chocolate caliente y compartiendo momentos de alegría con los más chicos.

Una fiesta pensada con amor

Desde la organización destacaron que cada detalle fue preparado con dedicación, buscando que la jornada se convierta en un recuerdo inolvidable. “Cada sonrisa fue la mejor recompensa al esfuerzo y al amor con el que preparamos esta hermosa celebración”, señalaron desde el municipio.

Espacio para la comunidad

El festejo no solo significó una oportunidad de entretenimiento para los niños, sino también un encuentro comunitario que fortaleció los lazos entre vecinos, reafirmando el compromiso de la gestión municipal con la infancia y la familia.