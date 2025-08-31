Barranqueras refuerza el mantenimiento urbano con un plan integral de limpieza y ordenamiento

541745700_1210436987791904_3890551439985157380_n

La Municipalidad de Barranqueras, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, lleva adelante un cronograma intensivo de trabajos destinados a mantener la ciudad en condiciones óptimas. Las tareas incluyen zanjeo, desmalezamiento, recolección de ramas, limpieza de minibasurales, barrido y pintura de cordones en distintos barrios y sectores estratégicos.

Compromiso con la comunidad

Desde la gestión municipal remarcaron que cada intervención responde a una planificación integral que busca no solo resolver problemas puntuales, sino también mejorar la calidad de vida de los vecinos y garantizar un entorno más seguro y ordenado.

“Trabajamos con compromiso y dedicación porque entendemos que el cuidado del espacio público es fundamental para el bienestar de todos. Queremos que cada vecino pueda disfrutar de una ciudad limpia y transitable”, señalaron desde la Secretaría.

Acciones sostenidas

En los últimos días se intensificaron las labores en zonas donde se detectaron acumulación de residuos, malezas y ramas, que muchas veces dificultan el escurrimiento del agua de lluvia y generan focos de inseguridad e insalubridad.

La limpieza de minibasurales es uno de los ejes prioritarios de la gestión, ya que su proliferación afecta la higiene ambiental y la imagen urbana. A su vez, la pintura de cordones y el barrido permiten mejorar la circulación y ordenar los espacios públicos, reforzando la seguridad vial.

Participación vecinal

Desde el municipio también recordaron la importancia de la responsabilidad ciudadana en el mantenimiento de la limpieza, evitando arrojar residuos en la vía pública y colaborando con el cumplimiento de los horarios de recolección.

Una ciudad más ordenada

Las autoridades destacaron que estas acciones forman parte de un programa permanente que se extenderá a lo largo de todo el año, llegando de manera progresiva a más barrios de la ciudad portuaria.

“Cada pequeño avance suma para consolidar la Barranqueras que queremos: más limpia, segura y ordenada”, remarcaron.

Más Noticias

539525590_122230290890131145_6062077991059538343_n

La Escondida impulsa el emprendedurismo y la producción con el acompañamiento del ingeniero Dierringer

540973645_1174179011404270_2423677624467126829_n

Vecinos de Hermoso Campo participaron de una capacitación sobre compostaje en la Huerta Pajarito

539708662_1095380506110217_3119269842938303926_n

Coronel Du Graty fue epicentro de la tercera fecha de la Interliga de Ajedrez del Sudoeste

