El MUBA lanza la convocatoria nacional «Del Chaco a la Argentina 2026» para proyectos expositivos

El Museo Provincial de Bellas Artes René Brusau (MUBA), organismo dependiente del Instituto de Cultura del Chaco, presentó hoy una nueva edición de la convocatoria nacional “Del Chaco a la Argentina 2026”, destinada a artistas de todo el país que deseen exhibir sus obras en el museo durante el próximo año.

La iniciativa prevé la selección de cuatro proyectos expositivos titulares y dos suplentes, que formarán parte de la programación anual 2026 del museo y se presentarán en la Sala 2 del tercer piso del edificio. Además, con el objetivo de fomentar la profesionalización del arte, cada proyecto seleccionado recibirá un aporte económico de $600.000, en el marco del Programa Nacional de Fomento a la Producción.

Durante la presentación de la convocatoria, el presidente del Instituto de Cultura, Mario Zorrilla, destacó la importancia de esta propuesta para el desarrollo artístico de la provincia. “Es una gran iniciativa que pone en el escenario nacional al Chaco y que permite reflejar en nuestra provincia las distintas movidas artísticas del país”, señaló, acompañado por la directora del MUBA, Marcela Bernardi.

En ese sentido, Zorrilla remarcó que la convocatoria busca fortalecer el arte como herramienta de construcción social, identidad y desarrollo cultural con una mirada federal. “La idea es también profesionalizar el arte, para que no sea solo una vocación, sino que los artistas puedan vivir de ello”, explicó.

La propuesta no solo promueve la exhibición de obras, sino que también impulsa los procesos de producción, investigación y montaje, consolidando al museo como un espacio de acompañamiento institucional para artistas de distintas regiones del país.

Jurado y capacitaciones para artistas

La directora del MUBA, Marcela Bernardi, explicó que la selección de los proyectos estará a cargo de un jurado externo al museo, integrado por un artista y gestor cultural chaqueño, otro de la ciudad de Buenos Aires y un ganador de la última edición del premio de Bellas Artes. “Creemos en este camino de la profesionalización del arte y por eso estamos apuntalando estos proyectos expositivos que cuentan con una ayuda económica”, expresó.

Asimismo, adelantó que el organismo ofrecerá cursos gratuitos de formulación de proyectos, con el objetivo de brindar herramientas a los artistas para acceder a distintos programas y fondos nacionales e internacionales. “Muchas veces la primera exigencia para acceder a estos programas es la formulación de proyectos, y queremos acompañar a los artistas en ese proceso”, indicó.

En la edición anterior de la convocatoria se presentaron más de 120 proyectos provenientes de 14 provincias, lo que refleja el alcance federal de la propuesta.

Convocatoria y cronograma

La convocatoria abrió este miércoles 4 de marzo de 2026 y permanecerá vigente hasta el 7 de abril de 2026 inclusive. “Del Chaco a la Argentina” se consolida como una plataforma de circulación para artistas de todo el país, promoviendo el acceso equitativo a espacios institucionales y la participación de nuevas voces y proyectos emergentes.

Además, se estableció como criterio que no podrán participar quienes hayan sido seleccionados en los últimos tres años, con el objetivo de garantizar la rotación y ampliar oportunidades dentro del ecosistema artístico regional y nacional.

-Lanzamiento y apertura: miércoles 4 de marzo de 2026

-Cierre de convocatoria: 7 de abril de 2026

-Publicación de seleccionados: 21 de abril de 2026

-Inicio de exhibiciones: mayo de 2026

Las bases y condiciones pueden consultarse en el sitio oficial del Instituto de Cultura del Chaco:

www.cultura.chaco.gob.ar

Para más información o consultas, los interesados pueden comunicarse al correo: mubaconvocatorias@gmail.com.