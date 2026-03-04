Chorotis dijo presente en el Torneo de Verano de vóley en Villa Ángela

La delegación de Bajito Vóley, con el acompañamiento de la Municipalidad de Chorotis que encabeza el intendente Ariel Hofstetter, participó el pasado fin de semana del Torneo de Verano organizado por el Club Alvear en la ciudad de Villa Ángela.

El certamen reunió a cuatro equipos en cada una de las categorías Sub-14, Sub-12 Promocional y Sub-12 Libre, consolidándose como un espacio de competencia y encuentro para jóvenes deportistas de la región.

En la categoría Sub-14, la representación de Chorotis tuvo una destacada actuación y logró avanzar hasta la final del torneo. Allí obtuvo el segundo puesto tras disputar un exigente encuentro frente a Fundación Orito, en un partido que puso en evidencia el crecimiento y el compromiso del equipo.

Desde el municipio felicitaron a las y los deportistas por su dedicación y por representar a la comunidad con responsabilidad y entusiasmo, reafirmando el acompañamiento institucional al desarrollo del deporte local.