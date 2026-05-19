Laguna Blanca: realizan refacciones integrales en el puente de acceso sobre el Río Negro

La intendenta de Laguna Blanca, Claudia Panzardi, informó que comenzaron los trabajos de refacción integral del puente de acceso principal a la localidad, ubicado sobre el Río Negro.

Según explicó la jefa comunal, las tareas son ejecutadas por Dirección de Vialidad Provincial del Chaco y contemplan la reparación completa de la parte superior de la estructura, incluyendo el reemplazo de tablas, herrajes y otros elementos deteriorados por el paso del tiempo.

Debido a las obras, el tránsito vehicular permanece interrumpido en ese sector, aunque aclararon que la localidad cuenta con accesos alternativos habilitados para la circulación de vehículos livianos y pesados.

Panzardi agradeció el acompañamiento del gobernador Leandro Zdero y destacó la importancia de la intervención para garantizar la conectividad de la comunidad. “Son obras que transforman realidades y que un municipio por sí solo no podría afrontar por el alto costo que implican”, sostuvo.

La intendenta recordó además que el puente fue construido hace más de 23 años mediante financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y remarcó la necesidad de continuar impulsando obras de infraestructura en el interior provincial a través de gestiones conjuntas entre los distintos niveles del Estado.

Mientras duren los trabajos, el municipio realizará tareas de mantenimiento en caminos alternativos, incluyendo riego, enripiado y entubamiento de sectores bajos, para garantizar la circulación y evitar inconvenientes en caso de lluvias.

Finalmente, Panzardi envió un saludo a la comunidad de Laguna Blanca en el marco de las celebraciones por la festividad de María Auxiliadora, patrona de la localidad.