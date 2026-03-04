La Legislatura definió el reparto de las comisiones permanentes

Tras varias reuniones de negociación, el oficialismo y la oposición en la Cámara de Diputados del Chaco alcanzaron un acuerdo para la conformación de las comisiones legislativas permanentes. El entendimiento quedó formalizado este 4 de marzo en una nota dirigida a la presidenta del cuerpo, Carmen N. Delgado.

El reparto dejó al interbloque Interbloque Chaco Puede —oficialismo— con nueve comisiones, mientras que el Frente Chaqueño —principal espacio opositor— se quedó con ocho. Además, se estableció que la presidencia de cada comisión corresponderá al interbloque que posea la mayoría de sus integrantes.

Chaco Puede tendrá injerencia en Legislación General, Justicia y Seguridad; Hacienda y Presupuesto; Obras y Servicios Públicos; Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; Educación, Cultura y Biblioteca Legislativa; Asuntos Municipales; Derechos Humanos; Tierras, Regularización, Desarrollo del Hábitat y Vivienda; y Recursos Naturales y Ambiente.

En tanto, el Frente Chaqueño integrará Asuntos Constitucionales; Desarrollo Humano y Salud; Peticiones, Poderes y Reglamento; Agricultura y Ganadería; Pueblos Indígenas; Industria, Comercio y Defensa del Consumidor, Transporte y Comunicaciones; Turismo y Deportes; y Géneros, Diversidades, Familias y NNyA.

La comunicación, aprobada en la primera sesión ordinaria del año desarrollada ayer, lleva las firmas de los diputados Nicolás Slimel, por el bloque justicialista, e Iván Gyoker, por Chaco Puede; quienes representaron a ambos espacios en las conversaciones que permitieron destrabar la integración de las comisiones.