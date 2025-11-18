El Ministerio de Educación aclaró que no existen persecuciones a los docentes

Imagen-de-WhatsApp-2025-11-18-a-las-08.08.43_77214bd9-780x470

El Ministerio de Educación de la Provincia del Chaco informa y aclara a la comunidad que NO existe ningún tipo de persecución hacia el docente R. R. S. Las medidas tomadas responden únicamente al cumplimiento de la ley y a la obligación de proteger a los estudiantes.

¿Por qué se lo suspendió?

Porque el docente tiene dos condenas penales por delitos sexuales contra menores:
-Condena vigente (2024): 1 año y 1 mes de prisión de cumplimiento efectivo por abuso sexual simple. -Condena anterior (2015): 3 años de prisión condicional por abuso sexual con acceso carnal.
-Además, tiene una tercera causa administrativa abierta por incidentes y actos de violencia con un alumno.

¿Qué nos exige la ley?
Ante antecedentes tan graves, la normativa obliga a:
-Suspender preventivamente al docente.
-Iniciar un sumario, que podría terminar en su exoneración del cargo.
Estas medidas están previstas en el Decreto 1311/1999 y en la Ley 647-E (Estatuto del Docente).

El Ministerio actuó como corresponde y seguirá haciéndolo para garantizar: la seguridad de los estudiantes, el respeto a la función docente, y por escuelas donde los niños y adolescentes estén protegidos.

Más Noticias

WhatsApp-Image-2025-11-15-at-14.36.40-780x470

Sáenz Peña: avanza la repavimentación de la avenida Los Inmigrantes

WhatsApp-Image-2025-11-17-at-07.17.48

Dudik y la Vicegobernadora Schneider inauguraron estructura destinada al sector tabacalero

Ganaderia-Rodeo-456

“Boom” sectorial: la ganadería argentina cerrará el año movilizando más de U$S 20.000 millones

Te pueden interesar

WhatsApp-Image-2025-11-15-at-14.36.40-780x470

Sáenz Peña: avanza la repavimentación de la avenida Los Inmigrantes

Imagen-de-WhatsApp-2025-11-18-a-las-08.08.43_77214bd9-780x470

El Ministerio de Educación aclaró que no existen persecuciones a los docentes

184826w850h640c.jpg

Choque en cadena por la Ruta 16: un policía alcoholizado fue detenido

184824w850h638c.jpg

Atrapan a un joven con 10 bolsitas de «Tusi» en el centro de Resistencia

foto-66474

Vila San Martín no pudo en su visita ante Salta Basket