El Ministerio de Educación aclaró que no existen persecuciones a los docentes

El Ministerio de Educación de la Provincia del Chaco informa y aclara a la comunidad que NO existe ningún tipo de persecución hacia el docente R. R. S. Las medidas tomadas responden únicamente al cumplimiento de la ley y a la obligación de proteger a los estudiantes.

¿Por qué se lo suspendió?

Porque el docente tiene dos condenas penales por delitos sexuales contra menores:

-Condena vigente (2024): 1 año y 1 mes de prisión de cumplimiento efectivo por abuso sexual simple. -Condena anterior (2015): 3 años de prisión condicional por abuso sexual con acceso carnal.

-Además, tiene una tercera causa administrativa abierta por incidentes y actos de violencia con un alumno.

¿Qué nos exige la ley?

Ante antecedentes tan graves, la normativa obliga a:

-Suspender preventivamente al docente.

-Iniciar un sumario, que podría terminar en su exoneración del cargo.

Estas medidas están previstas en el Decreto 1311/1999 y en la Ley 647-E (Estatuto del Docente).

El Ministerio actuó como corresponde y seguirá haciéndolo para garantizar: la seguridad de los estudiantes, el respeto a la función docente, y por escuelas donde los niños y adolescentes estén protegidos.